В Ленинском и Свердловском районах Иркутска 23-25 мая не будет холодной воды

Иркутск, 20.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Холодную воду отключат в Ленинском и Свердловском округах Иркутска для проведения планово-предупредительных ремонтных работ на сетях водопровода и канализации с 22:00 23 мая до 20:00 25 мая.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, будет отключено холодное водоснабжение в следующих районах:

Ново-Ленино;

станция Батарейная;

поселок Вересовка;

ул. Воинская Площадка;

ул. Почтамтская;

ул. Красный Путь;

ул. Ленинградская;

микрорайон Университетский;

поселок Мельниково (ул. Ракитная, ул. Воронежская, ул. Левый Берег Каи, ул. Чукотская, ул. Набережная Иркута, ул. Медведева, ул. Еланская, ул. Кряжева, ул. Ереванская, ул. Еловая, ул. Максимовская, ул. Набережная Каи, Иркутный переулок, 3-й Иркутский переулок, 4-й Иркутский переулок);

часть объектов по ул. Сергеева.

На период отключения жителям необходимо обеспечить запас воды, принять меры пожарной безопасности. Подвоз воды автоцистернами будет осуществляться только к социальным объектам (больницам, детским домам, домам престарелых).