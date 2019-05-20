|ЖКХ
|20.05.2019
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В Ленинском и Свердловском районах Иркутска 23-25 мая не будет холодной воды
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Иркутск, 20.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Холодную воду отключат в Ленинском и Свердловском округах Иркутска для проведения планово-предупредительных ремонтных работ на сетях водопровода и канализации с 22:00 23 мая до 20:00 25 мая.
Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, будет отключено холодное водоснабжение в следующих районах:
На период отключения жителям необходимо обеспечить запас воды, принять меры пожарной безопасности. Подвоз воды автоцистернами будет осуществляться только к социальным объектам (больницам, детским домам, домам престарелых).