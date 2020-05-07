В Ленинском районе Иркутска с 4 по 6 июня отключат холодную воду

Иркутск, 8.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В части Ленинского района Иркутска с 22:00 4 июня до 16:00 6 июня будет отключено холодное водоснабжение. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Отключение связано с производством планово-предупредительного ремонта на сетях водопровода и канализации. Без холодной воды останутся жители станции Батарейная, поселка Вересовка по улицам Красный Путь, Почтамтская и Воинская Площадка.

На период отключения необходимо обеспечить запас воды, принять меры пожарной безопасности. Подвоз воды автоцистернами будет осуществляться только к социальным объектам (больницам, детским домам).

С подробным списком адресов, по которым будет произведено отключение, можно ознакомиться на сайте МУП «Водоканал» .