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07.05.2018

В Нижнеудинске объявили режим ЧС из-за закрытия мусорного полигона

Нижнеудинск, 7.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Нижнеудинске с 4 мая объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за закрытия полигона твердых коммунальных отходов по решению суда.

Как сообщил Телеинформу первый заместитель главы Нижнеудинского МО Юрий Маскаев, ситуация серьезная: сейчас размещать мусор негде – полигон был единственным работающим в районе. Вывозить его в другой район тоже не представляется возможным. Глава города Александр Путов направил телеграммы во все ведомства, включая Минобороны РФ, послал письмо с просьбой о помощи губернатору региона Сергею Левченко, но ответов пока ниоткуда не поступило.

Отметим, территория полигона принадлежит министерству обороны РФ – военная прокуратура после проверки обратилась в лесхоз с требованием провести рекультивацию этих земель. В итоге с 26 апреля полигон был закрыт.

Вывозом мусора в Нижнеудинске в настоящее время занимаются два индивидуальных предпринимателя и МБУ «Коммунальник». Между тем, как отмечают пользователи в группе «Подслушано в Нижнеудинске» в соцсети «Вконтакте», местные жители продолжают вывозить мусор «по старой памяти» – в лес и на обочины трассы неподалеку от закрытого полигона.

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