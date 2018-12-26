В «Облкоммунэнерго» заявляют о почти полном погашении задолженнности

Иркутская область, 27.12.18 (ИА «Телеинформ»), - «Облкоммунэнерго» погасило практически всю свою задолженность перед кредиторами. На конец года в производстве у судебных приставов остаётся всего 23 исполнительных производства на общую сумму 24 млн рублей. Задолженность перед бюджетами всех уровней отсутствует. Все оставшиеся кредиторы относятся к четвёртой очереди, сообщает пресс-служба предприятия.

Если брать годовой показатель, то на конец прошлого года в отношении областного предприятия действовало 159 исполнительных производств на сумму 406 млн рублей. К слову, в ноябре 2017 года действовало 427 исполнительных производств на сумму 1,26 млрд рублей.

Финансовые проблемы на предприятии начались в 2015 году, после того как «котлодержатель» в одностороннем порядке расторг договор с «Облкоммунэнерго» и начались задержки по оплате услуг областного предприятия. Как следствие областное предприятие не могло рассчитываться со своими поставщиками и подрядчиками, а так же производить выплаты по налогам и сборам. Тогда год закончился с убытками в 740 млн и кредиторской задолженностью более 2 млрд рублей.

Кредиторы предприятия начали обращаться в суды и затем к судебным приставам для начала исполнительного производства. С конца 2015 года счета предприятия были заблокированы Службой судебных приставов, она контролировала все финансовые операции «Облкоммунэнерго», направляя поступающие средства на погашение задолженности.

Оставшиеся 24 миллиона долгов в «Облкоммунэнерго» рассчитывают погасить в течение месяца, по мере поступления средств на счета предприятия

Всего за три года через службу судебных приставов со счетов «Облкоммунэнерго» были погашены долги предприятия на 2,8 млрд рублей, из них 1,7 млрд по долгам третьей очереди, прежде всего по налогам и сборам, ещё на 1 млрд произведены выплаты остальным кредиторам.