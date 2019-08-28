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ЖКХ
29.08.2019

В Октябрьском округе Иркутска до конца года должны откапиталить 23 дома

Иркутск, 29.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В 2019 году выборочный капитальный ремонт будет выполнен в 23 домах Октябрьского округа Иркутска на общую сумму 45,6 млн рублей. Там проводятся ремонт кровли, утепление торцов, ремонт межпанельных швов, капитальный ремонт элеваторного узла, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

В настоящее время работы завершены на ул. Александра Невского, 50 – там выполнен капитальный ремонт кровли. Кроме того, на проспекте Маршала Жукова, 16 утеплены торцы. На других домах работы продолжаются.

​​Отмечается, что решение о том, какие работы должны быть проведены, принимают сами жители в рамках муниципальной программы «Капитальный ремонт объектов жилья в Иркутске на 2013-2021 годы». По этой программе из средств бюджета города собственникам предоставляется 70% от стоимости работ, 30% оплачивают сами жители.

Весь процесс выполнения капитального ремонта контролируют сами собственники, председатели советов домов.

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