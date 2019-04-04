В Октябрьском округе Иркутска восстановят малые архитектурные формы

Иркутск, 5.04.19 (ИА «Телеинформ»), - В рамках гарантийных обязательств реализации программы «Формирование комфортной городской среды» на территории Октябрьского округа Иркутска восстановят малые архитектурные формы, которые нарушены вандалами.

Первым объектом станет придомовая территория по адресу улица Депутатская, 7, где повреждены лавочки и урны, пишет пресс-служба администрации Иркутска. Об этом заявил глава округа Владимир Преловский в ходе встречи с жителями, которая прошла в школе № 21.

Также на встрече, где присутствовало более двухсот человек, обсудили мероприятия по санитарной очистке округа. Владимир Преловский напомнил, что весь апрель будут проводиться работы по очистке от мусора и незаконной рекламы дворовых территорий и домов, формовке деревьев и покраске малых архитектурных форм, по необходимости отремонтируют контейнерные площадки и уличное освещение. Главным мероприятием месячника по санитарной очистке Иркутска станет общегородской субботник, который пройдет 27 апреля.

– Кроме локальных субботников во дворах обязательно проведем уборку общественных территорий, благоустроенных в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Участие примут представители религиозных конфессий, общественных организаций, волонтеры. Призываю всех жителей Октябрьского округа принять участие в общегородском субботнике, – отметил глава округа.

Инвентарь для проведения субботника можно получить в комитете по управлению Октябрьским округом на улице Декабрьских Событий, 27 в кабинете 16. Более подробная информация по телефону – 52-03-20.

Напомним, подобные встречи с жителями проводятся регулярно на территории всего округа. Иркутяне активно задают вопросы, получают консультации, обозначают имеющиеся проблемы. По мнению Владимира Преловского, это позволяет сформировать перечень первоочередных работ.