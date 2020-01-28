В Ольхонском районе по суду ликвидировали незаконную свалку

Ольхонский район, 29.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Неподалеку от деревни Таловка Ольхонского района по решению суда ликвидирована несанкционированная свалка.

Как сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области, прокурор Ольхонского района в интересах неопределенного круга лиц обратился в суд с иском к администрации Еланцынского муниципального образования и «Заповедному Прибайкалью» об устранении нарушений законодательства об отходах производства и потребления. Ольхонский районный суд иск удовлетворил.

Под контролем приставов земельный участок недалеко от населенного пункта очистили от бытовых отходов.