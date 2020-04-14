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ЖКХ
15.04.2020

В Осинском районе трактор оставил без электричества три населенных пункта

Осинский район, 15.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Осинском районе более чем на час остались без электроснабжения населенные пункты Оса, Северный и Онгой. Об этом сообщается на странице ИЭСК в соцсетях.

Авария произошла 15 апреля в 10:00. Как выяснилось, причиной отключения стал трактор. В пролете опор 265-266 он приблизился на недопустимое расстояние к проводам высоковольтной линии при разгрузке сена.

Электроснабжение потребителей было восстановлено в 11:12. На месте работала восстановительная бригада Восточных электрических сетей.

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