В Осинском районе трактор оставил без электричества три населенных пункта

Осинский район, 15.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Осинском районе более чем на час остались без электроснабжения населенные пункты Оса, Северный и Онгой. Об этом сообщается на странице ИЭСК в соцсетях.

Авария произошла 15 апреля в 10:00. Как выяснилось, причиной отключения стал трактор. В пролете опор 265-266 он приблизился на недопустимое расстояние к проводам высоковольтной линии при разгрузке сена.

Электроснабжение потребителей было восстановлено в 11:12. На месте работала восстановительная бригада Восточных электрических сетей.