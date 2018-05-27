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ЖКХ
28.05.2018

В посёлке Чунский отопление отключили раньше времени

Чунский район, 28.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В посёлке Чунский отопительный сезон завершили раньше времени. Администрация Чунского района направила в прокуратуру письмо, сообщает пресс-служба муниципальной мэрии.

Тепло в посёлок подает ООО «Центральная котельная», но 15 мая компании прекратила это делать вопреки федеральным нормам. Отопительный сезон должен заканчиваться только тогда, когда температура воздуха продержится на отметке не ниже +8 градусов в течение пяти дней, но для мая в Чунском районе погода держится достаточно холодная

– С учетом этого в Лесогорском муниципальном образовании отопительный сезон продлен. А в Чуне население буквально замерзает на работе, в школах, в детских садах, учреждениях, – говорят в администрации Чунского района.

Отметим, собственником котельной Фёдор Токарев является депутатом Чунской районной думы. На заседании думы он заявил, что себе в убыток он работать не намерен, и что о продлении отопительного сезона должен был побеспокоиться глава Чунского муниципального образования Николай Хрычов.

Администрация поселка, по словам депутата, должна была и оплатить «лишние» дни отопления, поскольку из-за «низких» тарифов котельная не может себе такого позволить.  Инициативу глава так и не проявил, в итоге жители Чуны остались без тепла.

Присутствовавший на заседании сотрудник прокуратуры подтвердил, что отопление в Чуне отключено в нарушение норматива.

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