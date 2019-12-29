|ЖКХ
|30.12.2019
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В поселке Маркова под Иркутском 29 декабря без света остались почти 150 домов
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Иркутский район, 30.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В микрорайоне Сергиев Посад поселка Маркова Иркутского района 29 декабря в 18:50 аварийно отключилось электроснабжение. Без света остались 147 частных жилых домов, сообщается в оперативной информации ГУ МЧС по Иркутской области.
На устранении аварии задействованы восемь человек и три единицы техники. Из них от МЧС – два человека и одна единица техники.
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