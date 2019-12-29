В поселке Маркова под Иркутском 29 декабря без света остались почти 150 домов

Ангарск, 9.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске с 1 января 2020 года изменится способ начисления платы за ТКО. С нового года ангарчане будут платить за мусор исходя из числа проживающих в квартире. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.