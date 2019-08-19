В Приангарье 23 образовательных учреждения, пострадавших от наводнения, откроются после ремонта с начала учебного года

Иркутская область, 19.08.19 (ИА «Телеинформ»), - С начала учебного года откроются после ремонта 23 образовательных учреждения (восемь дошкольных и 15 общеобразовательных организаций), которые пострадали от наводнения. Об этом сообщает пресс-служба губернатора со ссылкой на Сергея Левченко.

Глава региона доложил об этом на заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области, которую возглавляет вице-премьер Виталий Мутко.

Сергей Левченко сообщил, что девять учреждений не успеют восстановить к 1 сентября 2019 года, в том числе три школы Тулунского района (в поселке Евдокимовский, селе Уйгат и в районном центре). Эти учреждения снесут, учащиеся перераспределены в другие школы.

Также под снос пойдут детские сады в поселке Евдокимовский, поселке Октябрьский Чунского района и детсад «Родничок» в Тулуне. Началась реконструкция детского сада №3 в Нижнеудинске, ее завершат в 2020 году. Также в Нижнеудинске ремонтируют детские сады № 12 и «Теремок», работы закончат в октябре 2019 года. Все дети перераспределены в другие дошкольные учреждения, близлежащие к месту проживания.

Всего, как напомнил губернатор, в результате паводка нанесен ущерб 18 общеобразовательным и 14 дошкольным учреждениям.

– В настоящий момент завершены ремонтно-восстановительные работы в пострадавших от паводка детских садах Старотреминский и Шиткинский Тайшетского района, в детском саду № 11 Нижнеудинска, – отметил Сергей Левченко.

Глава региона также сообщил, что на период восстановления школ сформирован график посещения школьниками федеральных детских лагерей. Так в санаторий «Пикет» (Ставропольский край, Минеральные Воды) уезжают отдыхать и лечиться 80 детей, в санатории и круглогодичные лагеря отдыха Иркутской области – 580 ребят, в ВДЦ «Океан» (Владивосток) – 197 детей. До сих пор поступают дополнительные предложения по размещению детей от субъектов Российской Федерации.

Из пяти тысяч 233 запланированных заездов по путевкам, четыре тысячи 314 заехали в период с 3 июля по 12 августа. Ранее заехали на отдых по путевкам Комплексного центра соцобслуживания населения 188 детей. Одна тысяча 692 ребенка уже вернулись после окончания оздоровительных смен.

– После инцидента в лагере под Рязанью «Лесная сказка», мы проанализировали ситуацию, ребята вернулись домой и до конца каникул будут распределены в другие летние оздоровительные учреждения, – отметил губернатор.