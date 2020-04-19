В Приангарье до 1 сентября должны отремонтировать памятники Победы в Великой Отечественной войне

Иркутская область, 20.04.20 (ИА «Телеинформ»), – Средства на восстановление памятников Победы в Великой Отечественной войне получат даже небольшие поселки Иркутской области. Об этом сообщил заместитель министра культуры и архивов Приангарья Руслан Дячук.

По инициативе исполняющего обязанности губернатора региона Игоря Кобзева к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне в регионе разработан порядок предоставления средств на восстановление мемориальных сооружений и объектов.

Как сообщает пресс-служба регправительства, межбюджетные трансферты по два миллиона рублей получат администрации всех 42 районов Иркутской области. Их главам необходимо оценить состояние памятников, посвященных Великой Отечественной войне, в поселках и селах районов и принять решение, куда именно направить средства.

– В Иркутской области находится более 500 памятников, посвященных Великой Отечественной войне. Это мемориальные комплексы, братские могилы, воинские захоронения, стелы, аллеи героев. Не все они находятся в хорошем состоянии. Мы рассчитываем, что средства из областного бюджета помогут их восстановить, – сказал Руслан Дячук.

На реализацию проекта из областного бюджета направят 84 миллиона рублей. Завершить работы необходимо до 1 сентября.