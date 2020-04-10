В Приангарье и Бурятии проанализировали готовность компаний вывозить вторсырье из нацпарков

Иркутская область, Бурятия, 10.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Фонд «Озеро Байкал» провел исследование, чтобы определить степень готовности компаний в Иркутской области и республике Бурятия к сотрудничеству с нацпарками и заповедниками вокруг Байкала в части вывоза и обработки полезных фракций ТКО для их дальнейшей переработки. Как сообщает пресс-служба фонда, при внедрении системы устойчивого обращения с отходами, при которой они проходят путь от раздельного сбора до переработки, самые существенные затраты несет в себе логистика: транспортировка вторсырья на предприятия, где отходы станут материальными ресурсами и в конечном итоге – новыми товарами. В Прибайкалье ситуация осложнена тем, что в нем отсутствуют предприятия глубокой переработки отходов и вторсырья, транспортные пути в отдаленных районах крайне сложные: водное сообщение, труднопроходимые грунтовые дороги. Отмечается, что эксперты фонда провели более 50 очных и телефонных интервью с крупными и средними предприятиями, которые занимаются сбором вторичного сырья от организаций и населения, первичной обработкой и продажей его переработчикам. Результаты исследования показали, что из 55 опрошенных компаний-заготовителей полимеров (пластмасс), стекла, металлов, макулатуры лишь четыре (7%) готовы начать диалог с особо охраняемыми природными территориями – это «Заповедное Прибайкалье», Байкальский государственный природный биосферный заповедник, «Заповедное Подлеморье» – о возможности вывоза отдельных видов раздельно собранного вторичного сырья. При этом руководители всех компаний сразу же обозначили жесткие требования к качеству, объему и видам собираемых фракций, без начального выполнения которых переговоры с ООПТ не начнутся. По данным фонда, в Иркутске, Ангарске и Шелехове большинство компаний были согласны поучаствовать в анкетировании и интервью, экспертам удалось лично посетить некоторые производства и увидеть процесс приема вторсырья, прессования и упаковки металлов, дробления стекла и пластика. К обсуждению условий вывоза алюминия и жести готовы 91% опрошенных компаний, которые специализируются на обработке цветных металлов. В то же время лишь 9% профильных компаний готовы к диалогу по транспортировке макулатуры, полимеров и стекла. Остальные предприятия согласны принимать вторсырье на своих пунктах в Иркутске, оценивать качество и объем и покупать его по установленным ценам. При этом ни один из заготовителей или переработчиков вторсырья в Иркутской агломерации не высказал желания организовать вывоз полезных фракций с ООПТ за свой счет в качестве спонсорской помощи в рамках социальной ответственности бизнеса. – В Улан-Удэ руководители предприятий сферы вторсырья неохотно шли на контакт, многие не раскрывали информацию о своей работе и оказались не готовы к диалогу, ссылаясь на то, что сотрудничество с Забайкальским нацпарком в части досортировки, транспортирования и передачи для дальнейшей переработки вторичного сырья будет нерентабельным, – отмечают в фонде «Озеро Байкал». По результатам экспертной проверки 14% компаний, в том числе региональный оператор по обращению с ТКО в Бурятии ГК «ЭкоАльянс», не готовы к сотрудничеству по вывозу вторсырья. Однако большинство бизнесменов (82%) готовы принимать металл, макулатуру, полимеры (пластик ПЭТф, ПНД, ПВД) на собственных базах от Забайкальского национального парка по ценам, отраженным в прайс-листах. Руководители предприятий сферы вторичного сырья не готовы к сотрудничеству, если место образования отходов находится дальше, чем 50-100 км от города. Расстояние от Улан-Удэ до Забайкальского национального парка составляет 280 км. Заготовители и переработчики предъявляют к вторичному сырью ряд требований. Объем – ключевой момент для экономии транспортных расходов и рентабельности вывоза. Минимальный объем вывоза одного вида вторсырья – 5 тонн (ООО «Байкалэкосервис», Улан-Удэ; «Центр утилизации металлов», Иркутск), средние требования – 20-30 тонн (ГК «ЭкоАльянс», Улан-Удэ). В случае самостоятельной доставки сырья на склад, когда заготовитель не несет транспортных расходов, принимается любой объем. Второе требование – однородность сырья. Например, в макулатуре не должны присутствовать элементы пластика, прозрачное стекло отделено от коричневого и зеленого, пластик ПЭТф (маркировка 1) от ПВД (маркировка 2) и ПНД (маркировка 4). Переработка смешанного сырья невозможна либо сильно снижает качество конечной продукции, поэтому поступающее на пункты приема сырье проверяется и, в случае необходимости, досортировывается, что понижает его себестоимость. В случае обнаружения примесей со всей партии может сниматься от 1% до 10% или даже до 30% веса (ООО «А-Профиль», Иркутск), которые списываются на засоренность сторонними компонентами. Грязное сырье могут принять на переработку лишь по очень низкой цене либо не принять вовсе: отмывка и сушка потребует больших затрат. Именно поэтому необходимо внедрять раздельный сбор отходов на территории национальных парков и на входных пунктах заповедников и повышать экологическую культуру тех, кто их образует. Прессование рассортированных по фракциям отходов важно для повышения экономической эффективности транспортировки, т. к. перевозка в рыхлом (насыпном) виде крайне невыгодна для предприятий-заготовителей. Стоимость пресса в Байкальском регионе составляет в среднем 90 тысяч рублей. Вопрос о прессовании остро стоит в сфере устойчивого обращения с отходами в Байкальском регионе: при переговорах компании-заготовители обращают внимание на это в первую очередь. И, наконец, независимо от объема вторсырья, образующегося в национальном парке, стоит вопрос о вывозе этого сырья и рентабельности мероприятия. Если расстояние транспортировки вторичного сырья составляет более 50 км, то его вывоз считается не рентабельным. Кроме того, на рентабельность перевозок влияет соотношение цены вторичного сырья и стоимости горючего, эксплуатационных расходов. Однако есть предприятия, которые готовы обсуждать условия транспортировки на более дальние расстояния при очень больших накопленных объемах полезных фракций (от 30 тонн и более). – Соблюдение этих требований влияют на качество, себестоимость и возможность вторичной переработки отходов. Компании Байкальского региона согласны вступать в диалог только с теми ООПТ, у которых уже налажена система раздельного сбора отходов и есть возможность обеспечить должное качество вторсырья. Итоги исследования красноречиво говорят о том, что проблема логистики и транспортировки отходов, как смешанных ТКО, так и вторсырья в рамках устойчивого обращения с отходами на природных территориях является одной из наиболее актуальных и важных для заповедников и национальных парков сегодня, – резюмируют специалисты фонда «Озеро Байкал». Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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