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ЖКХ
28.04.2020

В Приангарье ликвидируют АО «Коммунальные инженерные системы», находящееся в областной собственности

Иркутская область, 28.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области принято решение о ликвидации АО «Коммунальные инженерные системы». 100% акций предприятия принадлежат региональному министерству имущественных отношений. Однако курирует его МинЖКХ.

Вопрос по ситуации с предприятием обсуждался на заседании комитета по собственности и экономической политике Законодательного собрания Иркутской области. Как отметили представители инициативной группы АО «Коммунальные инженерные системы», оно на рынке находится более 30 лет. Его основная специализация – электрохимзащита водопроводных и канализационных труб для снижения уровня коррозии. В предыдущие годы услуги предприятия были всегда востребованы, однако в последние три года МинЖКХ практически не давало ему заказов. В результате на предприятии образовалась большая задолженность – около 16 млн рублей. Речь идет и о налоговых выплатах, и о заработной плате, и о долгах в других сферах. Сотрудники фирмы уверены – МинЖКХ преднамеренно довело ее до банкротства.

Так, в ведомстве отсутствие заказов обосновывают тем, что сегодня практически все трубы прокладываются пластиковые, которым электрохимзащита не нужна. Однако представители предприятия отмечают, что регулярно происходящие коммунальные аварии, о которых постоянно сообщают СМИ, вряд ли свидетельствуют о том, что старые коммуникации не нуждаются в защитной обработке. Это же отметили и депутаты, подчеркнув, что нередко извлекаемые из-под земли чугунные трубы практически разваливаются на глазах.

В то же время представители министерства уверяют, что спроса на такие услуги сегодня нет. Однако депутаты считают, что сейчас муниципалитеты просто экономят, не желая тратить на это средства, однако последствия такой экономии не заставят себя ждать и через два-три года подобные услуги будут вновь очень востребованы. Но при этом придется обращаться уже к коммерческим структурам, так как принадлежащая государству организация будет ликвидирована.

Представители предприятия также отметили, что несколько раз руководство фирмы в связи с ее бедственным положением пыталось изменить ее сферу деятельности – в частности, на проектирование и строительство очистных сооружений. Однако каждый раз главный акционер менял директора компании и инициативы замораживались. В то же время представители МинЖКХ уверяли депутатов, что перепрофилирование АО «Коммунальные инженерные системы» абсолютно бесперспективно.

Заместитель министра имущественных отношений Марина Крывовязая заявила, что сейчас возможности сохранить предприятие уже нет – в связи с долгами его имущество арестовано, и если сейчас фирму не ликвидировать, то имущество по заниженным ценам распродадут судебные приставы. В связи с этим 20 апреля на совещании у председателя правительства Иркутской области Константина Зайцева принято решение о ликвидации. Предполагается, что земли, на которых расположено предприятие, будут использованы для строительства жилья для сирот.

Вице-спикер ЗС Ольга Носенко заявила, что сложившаяся на предприятии ситуация – полностью вина МинЖКХ. Но сейчас уже исправить что-либо невозможно, решение уже принято. В то же время члены комитета поручили представителям ведомства подготовить и предоставить им информацию о потребности муниципальных образований региона в электрохимзащите коммуникаций.

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