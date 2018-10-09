В Приангарье рассчитывают снизить тарифы на вывоз ТБО за счет бюджетного финансирования инвестпрограмм

Иркутская область, 10.10.18 (ИА «Телеинформ»), - На заседании рабочей группы по решению вопросов, связанных с системой обращения с твердыми коммунальными отходами в Иркутской области, вчера, 9 октября, были рассмотрены проблемы модернизации системы обращения с отходами на территории Ольхонского района, а также исполнение поручений, сформированных на предыдущем заседании группы, которое состоялось в середине сентября. Заседание прошло под руководством председателя правительства Иркутской области Руслана Болотова, сообщает пресс-служба регправительства. С 1 января 2019 года в России изменится структура платы за вывоз твердых бытовых отходов: ТБО перейдут в разряд коммунальных услуг (ТКО), займут отдельную графу в квитанции на квартплату. Вместо расчета платы «за квадратный метр жилплощади», сумма оплаты будет рассчитываться по нормативам с помощью утвержденного тарифа на каждого, проживающего в квартире. О возможных способах снижения платы жителей за обращение с ТКО на территории Иркутской области доложили руководитель службы по тарифам Иркутской области Александр Халиулин, первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Иркутской области Евгений Бичинов, заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Евгений Ветров. Финансирование мероприятий инвестиционных программ операторов за счет средств бюджетов разных уровней может дать экономию в 20,1% по северной зоне и в 10,3% – по южной. Предоставление межбюджетных трансфертов в виде субсидий муниципальным образованиям в целях строительства и приобретения полигонов, площадок временного накопления ТКО, объектов по сортировке и утилизации отходов также может сказаться на снижении тарифов для населения. Источниками финансирования в 2019-2024 годы могут служить средства областного бюджета, предусмотренные на мероприятия по обращению с твердыми коммунальными отходами в рамках государственной программы «Охрана окружающей среды Иркутской области» на 2019-2024 годы; национального проекта «Экология» в рамках федеральных проектов «Чистая страна» и «Комплексная система обращения с ТКО». Уже сегодня в рамках федерального проекта «Чистая страна» направлена заявка на приобретение 35 мусоросортировочных комплексов для установки в 29 муниципальных образованиях Иркутской области (в том числе в границах ЦЭЗ БПТ), мощностью 525 тыс. кубометров в год. Для снижения роста платежей за услугу по вывозу и обращению с ТКО было также предложено рассмотреть уменьшение норматива накопления ТКО для жителей крупных городов. В связи с этим с 1 января 2019 года до 1 июля 2020 года предполагается установить временные единые нормативы накопления ТКО для населения, предусмотрев дифференциацию по многоквартирным, индивидуальным жилым домам и сельским населенным пунктам с численностью населения менее двух тысяч человек, а в дальнейшем нормативы накопления ТКО откорректировать с учетом фактически собранного у населения и юридических лиц объема. Предложение находится в стадии обсуждения. – Организация правильной логистики в работе с ТКО за счет размеров и географии Приангарья будет одной из самых сложных в России. Я вижу нашу задачу в том, чтобы принимать не просто взвешенные решения, но ориентироваться, в первую очередь, на нужды жителей Иркутской области. Цель, поставленная губернатором Сергеем Левченко, в том, чтобы наладить максимально работоспособный механизм обращения с твердыми коммунальными отходами, но при этом минимально затрагивающий интересы людей с точки зрения новой финансовой нагрузки, – отметил Руслан Болотов. ТЕПЕРЬ: новости ЖКХ в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... александр халиулин

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