В Приангарье с 2010 года закрыли свыше 100 неэффективных котельных

Иркутская область, 29.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области с 2010 по 2018 год закрыли 20 затратных жидкотопливных и 100 электрокотельных. Об этом сообщает пресс-служба регправительства со ссылкой на специалистов МинЖКХ Приангарья.

Тем временем отопительный период 2017-2018 годов в Иркутской области завершается в штатном режиме, безаварийно. Об этом заявил председатель регионального правительства Руслан Болотов на выездной коллегии МинЖКХ Иркутской области в Вихоревке.

– Задачу, которую мы сформулировали перед областью в 2017 году, мы выполнили. Есть проблемы, которые будем решать в рамках текущей реконструкции. На коллегии министерства мы обсудим вопросы, которые возникают в настоящее время, расскажем о планах продолжения программ модернизации, послушаем проблемы территорий. На этом основании будем вырабатывать предложения по подготовке к новому отопительному сезону, – отметил Руслан Болотов.

Завоз топлива по дорогам, эксплуатация которых возможна только в зимнее время (Катангский, часть территорий Нижнеудинского и Качугского районов) был завершен 28 марта 2018 года. Для дизельных электростанций доставлено 3,2 тысячи тонн дизельного топлива (100% необходимого объема). Всего по зимним автопереправам завезено 5,3 тысячи тонн нефтепродуктов.

С отчетом о деятельности министерства в 2017-2018 годах выступил министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Артур Сулейменов. Он отметил, что в целом отопительный сезон 2017-2018 годов на территории Приангарья проведен без серьезных нарушений на объектах жизнеобеспечения, в том числе на территории военных городков Минобороны России. Также обеспечено безаварийное прохождение отопительного периода в Вихоревке и Байкальске.

В настоящее время на территории региона остановлены 788 муниципальных (90%) и 119 ведомственных котельных (89%). Отопительный сезон завершен в 30 муниципальных образованиях. Приступили к остановке котельных в восьми муниципалитетах. В четырех муниципальных образованиях все котельные в работе – это Братск, Усть-Илимск, Катангский и Мамско-Чуйский районы, заявляют в министерстве.