В Приангарье с 2019 года вырастет плата за вывоз мусора

Иркутская область, 5.10.18 (ИА «Телеинформ»), - С 1 января 2019 года в Иркутской области изменится структура платы за обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО) – вместо расчетов за квадратный метр деньги будут брать по нормативам с каждого прописанного в квартире. Об этом на пресс-конференции 5 октября рассказали представители региональной службы Госжилнадзора. – Со следующего года эта графа входит в состав платы за коммунальные услуги, тогда как на сегодняшний день плата за вывоз ТБО – там даже понятия немного разные – включена в расходы на содержание жилого помещения, – сообщила начальник отдела по надзору за формированием платы за ЖКУ службы Госжилнадзора Иркутской области Ольга Потапова. Кроме того, пояснила она, сейчас сумма к оплате рассчитывается исходя из площади жилья и размера платы, который установили сами собственники. С 2019 года расчет будет идти согласно тарифам, установленным региональной службой по тарифам, исходя из нормативов, утвержденных МинЖКХ Приангарья. – Самих тарифов пока нет, их должны утвердить до 20 декабря 2018 года, а нормативы уже есть, – отметила Ольга Потапова. – Так, для многоквартирников и индивидуальных жилых домов Иркутска годовой норматив ТКО составит 3,12 кубометра на одного человека. В МКД Ангарска – 3,01 кубометра с человека, Усть-Илимска – 1,66 кубометра с человека. В других муниципальных образованиях региона норматив составит 1,56 кубометра с человека в МКД, 2,16 – в индивидуальных жилых домах. Кстати, в приказе МинЖКХ Иркутской области от 8 декабря 2016 года установлены годовые нормативы и для предприятий различных сфер деятельности, парковок и кладбищ. Например, в детсадах и школах – 0,46 кубометра с одного ребенка, в предприятиях общепита – 2,5 кубометра с одного места, в гаражах – 0,27 кубометра за одно машиноместо. Кстати, наибольший расход мусора предусмотрен для продовольственных магазинов – три кубометра в год с одного квадратного метра торговой площади. – Наиболее заметного повышения платы стоит ожидать тем жителям региона, в чьих небольших квартирах прописано много людей. Начисление будет происходить ежемесячно по следующей схеме: годовой норматив будет разделен на 12 месяцев и умножен на тариф и на количество зарегистрированных жильцов. Представители ведомства подчеркнули, что со следующего года жителям Приангарья следует обратить внимание на то, что строчка платы за обращение с ТКО должна будет исчезнуть из суммы за содержание жилого помещения. – Сейчас, конечно, управляющие компании должны инициировать собрания собственников и информировать их об изменении перечня услуг по содержанию жилья. Как быстро это произойдет, неизвестно, потому что многоквартирных домов у нас в регионе много, за два месяца провести все собрания нереально, но тем не менее плату за вывоз ТБО они должны исключать, – подытожила Ольга Потапова. ТЕПЕРЬ: новости ЖКХ в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... ангарск

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