В районах наводнения в Иркутской области планируют расселить дома, пострадавшие от ливней и грунтовых вод

Иркутская область, 21.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области к 7 февраля 2020 года сформируют реестр аварийных объектов в зонах наводнения, которые пострадали от ливней и грунтовых вод. К 1 марта 2020 года разработают проект региональной программы по их расселению. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Всего специалисты обследовали более двух тысяч из трёх тысяч таких домов, 274 из них признаны непригодными для проживания. По оставшимся домам оценки идут в Тулунском, Заларинском, Слюдянском районах, в остальных муниципалитетах начнутся в ближайшее время, говорят в правительстве Иркутской области.

Переселять людей планируется в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». Сейчас включить в неё можно только многоквартирные дома, а значительная часть выявленных зданий, ставших аварийными в результате ливней и высокого уровня грунтовых вод, являются индивидуальными. Потому планируется внести изменения в программу.

Это позволит привлечь на переселение жителей аварийных домов, пострадавших в результате проливных дождей или грунтовых вод, 1,3 млрд рублей из федерального бюджета, для софинансирования из региональной казны будет привлечено 345 млн рублей.

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