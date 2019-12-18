В селе Раздолье Усольского района запущена новая линия электроснабжения

Усольский район, 18.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Электроснабжение села Раздолье Усольского района теперь заметно улучшено. В 2019 году сюда построена воздушная линия 10 кВ и проведена реконструкция воздушной линии 10 кВ «Новожилкино – Целоты». Об этом на пуске новой электролинии заявил заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Сергей Малинкин.

Как сообщает пресс-служба губернатора со ссылкой на замминистра, общая протяженность построенных и реконструированных воздушных линий составила 26 километров, затраты – 66 миллионов рублей.

– Повышение надежности электроснабжения населенных пунктов Раздольинского и Тальянского муниципальных образований Усольского района находится на контроле министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области несколько лет. В следующем году планируется начать строительство воздушной линии 10 кВ от села Раздолье до поселка Октябрьский и деревни Манинск, что позволит подключить населенные пункты к централизованному электроснабжению. Общая протяженность воздушной линии составит 23 км. В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация, – сообщил Сергей Малинкин.

Первый этап строительства был начат в 2018 году сооружением воздушной линии 10 кВ «Пионерская – Тальяны» с ответвлениями на деревни Ивановка и Ходарей, улучшено электроснабжение поселков Большежилкино, Тальяны, Владимировка, Борисово, Ходарей, Раздолье Усольского района.

Как сообщили в управлении энергетики и газификации регионального министерства, свет пришел и в деревню Захаровка Чунского района Таргизского муниципального образования. Здесь проживают 32 человека. В рамках инвестиционной программы АО «Братская электросетевая компания» на 2015-2019 годы, общество выполнило работы по строительству электрических сетей в деревню, общие затраты составили 29,8 миллиона рублей.