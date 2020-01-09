В Шелехове 25 домов остались без света из-за пожара на трансформаторной подстанции

Шелехов, 9.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Шелехове 8 января из-за пожара на трансформаторной подстанции отключили свет в двух микрорайонах. Об этом Телеинформу сообщили в городской администрации.

Свет в Шелехове отключили около 14.00 в Центральном и четвёртом микрорайонах. Под аварийное отключение электроэнергии попали 25 домов. К аварийно-восстановительным работам ремонтные бригады приступили моментально. Жителям обещали восстановить электроснабжение к утру 9 января, но произошло это раньше: электричество появилось во всех домах около полуночи.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, 8 января пожарно-спасательные подразделения приступили к тушению пожара в микрорайоне Центральный в 13:57. В 14.14 возгорание потушили. От МЧС России работали девять человек личного состава и две единицы техники.