В Шелехове несколько дней устраняли коммунальную аварию

Шелехов, 14.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Шелехове 11 июня произошла авария на канализационном коллекторе. По этой причине частично было отключено холодное водоснабжение жилых домов, в настоящее время оно восстановлено в полном объеме.

Как сообщает пресс-служба губернатора со ссылкой на замминистра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Евгения Ветрова, 13 июня с 12:00 в муниципалитете ввели режим «Повышенная готовность». Для жителей города был организован подвоз холодной воды. В ночь с 13 на 14 июня работу системы канализации Шелехова восстановили.

Начальник отдела коммунальных систем управления коммунальной инфраструктуры регионального министерства Наталья Липунова пояснила, что авария случилась из-за того, что обрушился свод главного канализационного коллектора города диаметром 1000 мм. Первоначально в устранении аварийной ситуации были задействованы специалисты и техника МУП «Водоканал» и других предприятий Шелехова. Затем к устранению аварии привлекли специалистов МУП АГО «Ангарский водоканал», в работе использовали каналопромывочную машину и пять мотопомп. Инженерную помощь в устранении аварии оказывали специалисты Иркутского водоканала.

В настоящее время специалисты ремонтируют поврежденный участок канализационного коллектора протяженностью два метра. Планируется в ближайшее время завершить восстановительные работы.