В Шелехове суд заставил организацию ликвидировать свалку строительного мусора

Шелехов, 8.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Куйбышевский районный суд Иркутска обязал организацию из Шелехова вывезти строительный и бытовой мусор с территории Шелеховского лесничества. Ранее компанию дважды привлекали к административной ответственности, но безрезультатно.

Как сообщает пресс-служба суда, организация при проведении работ по сносу аварийного и ветхого жилья на территории Шелехова с января до мая 2017 года не предприняла все зависящие от нее меры по соблюдению требований Лесного кодекса РФ и Правил пожарной безопасности в лесах. В результате территория государственного лесного фонда площадью 0,4 и два га Шелеховского лесничества оказалась захламлена строительным и бытовым мусором.

Суд не только обязал ответчика вывезти мусор в течение двух месяцев с момента вступления решения суда в законную силу, но и взыскал ущерб, причиненный государственному лесному фонду.