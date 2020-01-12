В шелеховском селе Олха, где введен режим ЧС, расчищают русло ручья

Шелеховский район, 13.01.20 (ИА «Телеинформ»), - На территории села Олха Шелеховского района продолжает действовать режим ЧС. По состоянию на 13 января подтопленных жилых домов, приусадебных участков и автомобильной дороги «Шелехов – Большой Луг» нет. Подъем уровня воды не прогнозируется, но аварийные работы продолжаются.

Напомним, режим чрезвычайной ситуации был введен 10 января в связи с промерзанием русла водоотводного канала ручья Винокурный.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, в настоящий момент силами местной администрации обустроен вал для защиты автомобильной дороги и жилых домов протяженностью 200 метров, проведена работа по вскрытию ледового покрова в отводном канале и расчистке его русла протяженностью 400 метров. Эта работа сегодня продолжается. Дополнительно привлечен траншеекопатель для расчистки отводного канала протяженностью 180 метров. Проводится промывка горячей водой водопропускной трубы под автомобильной дорогой.

Всего в превентивных работах задействовано 15 человек и шесть единиц техники.