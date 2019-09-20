В Свердловском округе Иркутска благоустраивают три новых парка

Иркутск, 19.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В рамках реализации проекта «Народные инициативы» на территории Свердловского округа Иркутска благоустраивают три новых общественных пространства и хоккейный корт стадиона школы №6.

На эти цели на условиях софинансирования из областного и городского бюджетов выделено около 15 млн рублей. Об этом сообщил глава округа Антон Медко, пишет пресс-служба администрации Иркутска.

– В рамках «Народных инициатив» реализуются проекты горожан, которые побеждают в рейтинговом голосовании среди иркутян. Чаще всего это благоустройство территорий, обустройство парков и скверов, приобретение различного оборудования. Все предусмотренные в Свердловском округе работы планируется завершить до конца октября текущего года, – отметил Антон Медко.

Проект благоустройства Парка инициативной молодежи (ПИМ) в границах улиц Пушкина, Терешковой и Клары Цеткин был предложен группой студентов, прошел процедуру соучаствующего проектирования и победил в народном голосовании. На сегодня здесь выполнены санитарная рубка и формовочная обрезка деревьев, сформированы пешеходные дорожки, отремонтированы два мостика, готовится основание под сцену амфитеатра. В ближайших планах – асфальтирование дорожек, обустройство лестницы с пандусом, монтаж наружного освещения.

Также продолжается приведение в порядок сквера «Южный», который расположен на земельном участке в районе домов №№ 8, 8А и 10 в микрорайоне Юбилейный. На территории демонтировали старые дорожки, произвели санитарную и формовочную обрезку деревьев, полностью выполнили планировку, подготовили основания для пешеходных дорожек и лестницы, а также площадки для выгула собак. До конца октября предстоит установить лавочки, урны, смонтировать уличное освещение.

Кроме этого, приступили к благоустройству территории, прилегающей к детской музыкальной школе №3 на пересечении улиц Гоголя, Кайской и Пушкина. Проект «Пушкинский сквер» был предложен инициативной группой из числа педагогов, они же контролируют выполнение работ. Сегодня здесь завершили обрезку деревьев, сформировали дорожно-тропиночную сеть. В перспективе – асфальтирование, подготовка основания под памятный знак поэту, монтирование освещения, установка детской площадки, лавочек, урн.

На территории школы №6 в микрорайоне Первомайский демонтировали старый корт, готовят площадку для установки нового оборудования и ограждения.