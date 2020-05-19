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Новости ЖКХ в Иркутской области
20.05.2020

В Свердловском районе Иркутска в конце июня на три дня отключат холодную воду

Иркутск, 20.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске с 22:00 25 июня до 14:00 27 июня будет отключено холодное водоснабжение в части Свердловского района.

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, для производства планово-предупредительных ремонтных работ на сетях водопровода и канализации отключение будет проведено в предместье Глазково, в Студгородке, в поселке Затон в границах: по железнодорожной дороге от станции Академическая до станции Мельниково, Кайская Гора, Кайская Роща до реки Иркут (правый берег), по правому берегу реки Иркут до реки Ангара, по левому берегу реки Ангара (против течения) до Академического моста и далее до станции Академическая.

На период отключения необходимо обеспечить запас воды, принять меры пожарной безопасности. Подвоз воды автоцистернами будет осуществляться только к социальным объектам (больницам, детским домам).

С подробным списком адресов, по которым будет произведено отключение, можно ознакомиться на сайте МУП «Водоканал».

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