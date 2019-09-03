В Свирске открылся сквер «Голливуд»

Как сообщает пресс-служба партии, новое общественное пространство появилось во дворе домов №1 и №3 по улице Чкалова. Часть работ сделана в рамках партпроекта, часть – инициатива управляющей компании, которая поставила в сквере скульптуру «Сила природы» и световую надпись «Hollywood».

В открытии сквера приняла участие исполнительный секретарь местного отделения партии Марина Кустова. Она рассказала, что партийцы вместе с жителями ближайших к скверу домов непосредственно перед сдачей объекта вышли на субботник, который стал последним штрихом в ходе подготовительных работ. Вместе они помогли подрядной организации подготовить двор к приемке: разровняли привезенную землю, убрали ненужные ветки, камни.

По словам Марины Кустовой, так исторически сложилось, что двор домов №1 и 3 на Чкалова местные называют Голливудом. Почему так нарекли район, уже никто не помнит, но жильцы поддержали идею управляющей компании уже не в рамках проекта разбить здесь сквер со звучным названием и установить в нем световую надпись как на известной горе «Hollywood».

На открытие сквера собрались жители дворов, а также детские коллективы, которые исполнили несколько танцевальных номеров и музыкальных композиций. Сегодня вечером надпись «Hollywood» впервые засияет в обновленном дворе. Управляющая компания воссоздала скульптуру «Сила природы» итальянского художника Лоренцо Куинн.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в рамках реализации проекта «Городская среда» в Свирске благоустроили дворовые территории домов №1 и 3 по улице Чкалова, а также обновили покрытие в прилегающем к скверу дворе, где управляющая компания установила скульптурную группу. На реализацию проекта благоустройства этой дворовой территории выделено 2 миллиона 912 тысяч рублей.