|ЖКХ
|21.08.2019
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В центре Иркутска убрали более полусотни штендеров
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Иркутск, 21.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Правобережном округе Иркутска демонтировали более 50 штендеров, или щитовых информационных конструкций. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Штендеры убрали с улиц Урицкого, Фурье, Чехова и Дзержинского, говорят в администрации Иркутска.
В комитете по управлению Правобережным округом напомнили, что максимальная сумма штрафа за размещение штендеров для физических лиц – 5 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей – 13 тысяч рублей, для юридических лиц – 50 тысяч рублей.