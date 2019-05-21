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ЖКХ
22.05.2019

В центре Иркутска вандалы уничтожили несколько молодых деревьев

Иркутск, 22.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске на «Иерусалимской горе» вандалы уничтожили несколько молодых деревьев.

– Сегодня к нам поступило сообщение о совершенном акте вандализма на территории мемориального комплекса «Иерусалимская гора», – написал на своей странице в Фэйсбук мэр Иркутска Дмитрий Бердников. – Были выдернуты несколько деревьев, высаженные горожанами в 2018 году.

Глава города заявил, что видит в этом «не просто вандализм, а политическую провокацию».

– Однако эти люди не просто провоцируют, они плюют в народ, они оскорбляют всё, что для нас ценно, – пишет он. Но мы будем и дальше работать на благо города, будем сажать деревья, строить стадионы и школы, благоустраивать дворы и скверы, делать всё от нас зависящее, чтобы наш любимый город был день ото дня краше и уютнее.

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