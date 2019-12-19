В Тулуне и Нижнеудинске после наводнения отремонтировали котельные

Иркутская область, 20.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Тулуне и Нижнеудинске завершили капитальный ремонт объектов теплоснабжения, пострадавших во время летнего наводнения. Об этом сообщает пресс-служба иркутской дирекции федерального автономного учреждения «РосКапСтроя».

В ведомстве отмечают, что подача тепла в Тулуне и Нижнеудинске производится по графику и бесперебойно с начала отопительного сезона – с 17 сентября 2019 года. Часть оборудования была запущена в аварийном режиме, к настоящему времени все котельные восстановлены полностью.

Капитальный ремонт произведен на девяти пострадавших объектах. В Тулуне полностью восстановлена работа котельной и тепловых сетей в микрорайоне Жукова и котельной «База», а также «Городская» и ЛДК. В Нижнеудинске восстановлены сети и котельная «Центральная», котельная «НСФ», котельная «Новая» блок А и блок Б.

Известно, что дальнейшие мероприятия по капитальному строительству на объектах котельная «Городская» и котельная «ЛДК» будут исключены из федеральной программы восстановления жилья и инфраструктуры Иркутской области. После проведенных инструментальных обследований фундаментов и несущих элементов зданий котельных их реализация признана нецелесообразной.

Помимо этого, в Тулуне полностью завершено восстановление городского водозабора «Красный Яр», в Нижнеудинске отремонтированы городской и транспортный водозаборы, а для восстановления Центрального городского водозабора в настоящее время готовится проектно-сметная документация.