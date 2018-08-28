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29.08.2018

В Тулуне на месте пустыря разбили «парк Мира»

Тулун, 29.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Тулуне на месте пустыря создают «парк Мира». Работы ведутся по проекту формирования комфортной городской среды, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Мэр Тулуна Юрий Карих рассказал, что раньше в городе не было ни одной парковой зоны, и с этим вопросом жители часто обращались к местным властям. Поэтому когда появилась программа «Формирование комфортной городской среды», было решено обустроить парк.

При проектировании постарались учесть интересы разных возрастных групп, с учетом этого в прошлом году в парковой зоне установили малые формы для детей – качели, горки и так далее, а также уличные тренажёры. На эти цели по проекту формирования комфортной городской среды в 2017 году было выделено 5,4 млн рублей. В этом году работы продолжаются – ведется обустройство уличного освещения, дорожек, где можно будет кататься на велосипедах, скейтах и роликах, также предусмотрены дополнительные малые формы. Стоимость работ составит 4,5 млн рублей. Дальнейшие планы по развитию парковой зоны предполагают установку сцены и сидений для организации массовых мероприятий.

Парк Мира в рамках парламентского контроля посетил председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка. Спикер областного парламента дал высокую оценку реализации данного проекта.

– Ещё полтора года назад тут был пустырь, но жители и руководство города решили организовать здесь общественное пространство. Уже сейчас это место пользуется популярностью, но работы еще не окончены, у города большие планы, которые, я уверен, будут реализованы. В рамках парламентского контроля этому объекту можно поставить «пятёрку», – отметил Сергей Брилка.

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