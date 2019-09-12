В Тулуне завершают ремонт водозабора, затопленного при наводнении

Тулун, 13.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Тулуне завершается восстановление и модернизация водозабора, который серьезно пострадал во время наводнения. Выполнить все работы планируется в ноябре этого года, сообщает пресс-служба губернатора со ссылкой на председателя правительства Иркутской области Руслана Болотова.

Глава регионального Кабмина посетил объект и ознакомился с ходом проведения работ. Они были разделены на два этапа: неотложные аварийно-восстановительные и модернизация. В настоящее время первый этап полностью завершен. Специалисты восстановили внутреннюю схему электроснабжения водозабора, заменили силовые кабели и трансформаторы.

Сейчас идет второй этап работ. Уже проведен капитальный ремонт здания водозабора, реконструкция насосного оборудования. Над водозаборными скважинами построены новые современные павильоны. В ближайшее время будет произведена полная замена сборного трубопровода питьевой воды со скважин. Полимерные трубы для этого уже завезены. Заключен договор на поставку нового насосного оборудования с распределительными шкафами, запорной арматуры, поставка будет осуществлена в октябре. Также проводится полная замена котельного оборудования и тепловой сети на водозаборе.

– Общая стоимость работ – более 100 млн рублей. Это один из самых дорогостоящих объектов, которые восстанавливают после наводнения. Хотя слово «восстановление» не корректно, потому что состояние водозабора до затопления оставляло желать лучшего. Мы делаем его отвечающим всем современным требованиям. Фактически это глубокая модернизация с капитальным ремонтом существующего объекта. В ноябре в Тулуне мы увидим полностью новый водозабор, – сказал Руслан Болотов.

Отмечается, что все работы идут по графику, отставаний нет. Модернизация водозабора проводится без остановки основного производства, водоснабжение всего Тулуна осуществляется по штатной схеме.