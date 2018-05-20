В Усолье-Сибирском до сих пор борются с нефтяным пятном на Ангаре

Усолье-Сибирское, 21.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Усолье-Сибирском продолжают устранять последствия розлива нефти на реке Ангара. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

Сейчас на месте розлива возведены две дамбы длиной два и пять метров, использовано 680 килограммов сорбента. С поверхности реки собрано 11 кубических метров нефтяной эмульсии, так же собрано 1,7 куб. метров загрязнённых опилок и сорбента. Специалисты Роспотребнадзора взяли пробы воды и грунта для выяснения природы жидкости и её концентрации.

На месте работает оперативно-следственная группа природоохранной прокуратуры по установлению причин и привлечению к ответственности виновных лиц.

Как поясняют в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Иркутской области, угрозы жизни и здоровью населения Усолье-Сибирское и Усольского района нет. Питьевое водоснабжение города осуществляется из водозабора реки Белая. Однако ниже по течению Ангары есть водозабор для Свирска, Черемхово и черемховского посёлка Михайловка. Превышения предельно допустимых концентраций нефтепродутов в воде здесь не зарегистрировано.

Напомним, информация об обнаружении на поверхности реки пятна площадью 300 кв. метров поступила вечером 17 мая. Специалисты на месте установили 50 метров боновых заграждений, течь удалось локализовать, обрезав трубопровод. Сбор жидкости производился в подготовленный котлован.

По факту случившегося ранее СУ СКР по Иркутской области возбудило уголовное дело.