В Усть-Илимске нашли незаконную свалку шин на площади почти 2 тысячи «квадратов»

Усть-Илимск, 30.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Усть-Илимске природоохранная прокуратура через суд требует убрать незаконную свалку шин. Старые автомобильные колёса занимают площадь около 2 тысяч квадратных метров, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Ранее в Усть-Илимске планировалось построить завод переработки отработанных шин и покрышек в резиновую плитку. Инвестор арендовал здание и принимал от населения старые колёса с июля 2015 до декабря 2016 годы. Затем стройку заморозили. После проверки прокуратуры оказалось, что шины и покрышки складировали на земельном участке, который не был оборудован водонепроницаемым покрытием.

Отходы также никто не охранял, не соблюдались противопожарные нормы и законодательство в сфере охраны атмосферного воздуха. Собственники участков отказались добровольно устранить нарушения, потому Байкальская природоохранная прокуратура подала в суд.

В ведомстве отмечают, что Усть-Илимский район относится к территориям с наибольшим количеством лесозаготовительных предприятий, где используется грузовой автотранспорт для перевозки древесины и пиломатериала. По официальной информации, на территории Усть-Илимского района зарегистрировано более четырёх тысяч грузовых транспортных средств.

В результате эксплуатации автомобилей образуются отходы четвёртого класса опасности. Шины и покрышки включены в перечень видов отходов производства и потребления, захоронение которых запрещено с января 2019 года. Вместе с тем колёса наносят вред экологии Ангарского водного бассейна, обладают высоким уровнем токсичности, не разлагаются в природе.