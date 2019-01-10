В Усть-Илимске в 2019 году намерены чаще чистить дороги и тротуары

Усть-Илимск, 10.01.19 (ИА «Телеинформ»), - В 2019 году в Усть-Илимске увеличили до трех раз в неделю периодичность уборки от снега тротуаров, пешеходных дорожек, лестниц микрорайонов. Кроме того, дороги в городе тоже будут чистить чаще. Об этом сообщает пресс-служба администрации Усть-Илимска.

В конце прошлого года были определены подрядные организации, которые будут заниматься содержанием дорог и проездов общего пользования, а также зеленых зон, пешеходных дорожек в зеленых зонах и тротуаров по периметрам микрорайонов в 2019 году. С ними заключены муниципальные контракты, в соответствии с условиями которых подрядчики приступили к выполнению своих обязанностей с 1 января.

Отмечается, что 2018 году в муниципалитете уточнили площади дорог и проездов. Их перечень, включенный в муниципальные контракты на 2019 год, увеличен, в связи с чем возросли и объемы уборки.

Например, условиями контрактов предусмотрено, что в зимний период механизированную очистку дорог первой группы с максимальной интенсивностью движения необходимо проводить не менее четырех раз в месяц, 8-10 раз в месяц должна производиться посыпка дорог и проездов общего пользования. За их обслуживание в городе отвечают две организации, с ними заключены муниципальные контракты на общую сумму более 66 млн рублей.

Содержанием зеленых зон, пешеходных дорожек в зеленых зонах и тротуаров по периметрам микрорайонов в 2019 году занимаются восемь подрядных организаций. На этих территориях, помимо уборки снега, один раз в неделю должна производиться механизированная очистка. В соответствии с условиями контракта посыпку песком необходимо проводить три раза в неделю. Кроме того, введен такой вид работ, как очистка тротуаров и пешеходных дорожек от уплотненного снега ручным способом под скребок. Иными словами, те участки, где невозможно произвести механизированную очистку, должны очищаться от снега вручную вплоть до асфальта.