В Усть-Куте завершается расселение ветхого и аварийного жилья

Усть-Кут, 15.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В Усть-Куте введены в эксплуатацию еще три дома, которые построены в рамках подпрограммы «Переселение граждан из жилых помещений, расположенных в зоне БАМа, признанных непригодными для проживания». Туда переедут 102 семьи, сообщает пресс-служба регправительства.

По словам министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Светланы Свиркиной, таким образом, в Усть-Куте весь аварийный жилой фонд, признанный таковым на 1 января 2012 года, будет расселен.

– В Усть-Куте в аварийном жилье проживали 2248 человек. С 2014 года расселено более 41 тысячи квадратов аварийного жилья, 1952 человека переехали в новые квартиры. В сентябре введены в эксплуатацию три дома, туда переедут 82 семьи. Также в этих домах будут проживать переселенцы из аварийного жилья, расселяемого по программе ликвидации аварийного фонда с привлечением федерального финансирования – еще 20 семей, – пояснила Светлана Свиркина. – Сейчас местные власти проводят процедуры постановки квартир на кадастровый учет. С 15 октября люди начнут переезжать в новое жилье.

В целом муниципалитету на эти цели было выделено 824,6 млн рублей из областного бюджета, 516,2 млн – из федерального, включая 361,65 млн от Фонда реформирования ЖКХ, 44,3 млн рублей – софинансирование местного бюджета.

В поселке Магистральный Казачинско-Ленского района также завершается расселение из аварийного жилищного фонда, расположенного в зоне БАМа. Всего такого жилья было 5682,32 квадратных метра, из них уже переселено 5478,12 квадрата. Финансирование составило: из федерального бюджета 40,6 млн рублей, из областного бюджета – 140,1 млн рублей, местные средства – 3,2 млн рублей. Для переселения оставшихся пяти семей предусмотрено дополнительные средства из областного бюджета в размере 3,6 млн рублей. Ожидается, что люди переедут до конца года.

В настоящее время министерством строительства совместно с муниципальными образованиями Иркутской области формируется реестр помещений, расположенных в зоне БАМа и признанных непригодными для проживания, переселение которого планируется в 2019-2024 годах.

Кстати, всего по этой программе с 2014 года переселена 671 семья из 28,6 тысячи квадратных метров на территории шести муниципальных образований Иркутской области: Братск, Усть-Кут, Магистральнинское МО и Ульканское городское поселение Казачинско-Ленского района, Зябинское МО и Видимское МО Братского района.