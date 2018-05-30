В Вихоревке за прошедший отопительный сезон произошло 28 аварийных инцидентов

Вихоревка, 31.05.18 (ИА «Телеинформ»), -Во второй половине мая завершен отопительный сезон в Вихоревке Братмкого района. Как сообщил глава Вихоревского муниципального образования Николай Дружинин, в зимний период 2017-2018 года в городе случилось 28 аварийных инцидентов – в прошлом отопительной сезоне их было 185.

Котельная «Водогрейная» по техническим причинам останавливалась девять раз, в прошлом отопительном периоде – 157 раз. Количество жалоб от жителей города снизилось с 762 до 63.

Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, выездная коллегия министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, посвященная подведению итогов отопительного периода прошла в Вихоревке. Мэры и главы муниципальных образований Иркутской области, руководители ресурсоснабжающих организаций, специалисты министерства оценивали результаты проделанной работы. Также на коллегии обсудили задачи по подготовке к зимнему периоду 2018-2019 годов. Обменялись опытом реализации инвестиционных проектов в сфере коммунального хозяйства.

Коммунальный комплекс Вихоревского муниципального образования включает в себя пять теплоисточников, десять водозаборных сооружений и восемь артезианских скважин, два поверхностных водозабора и два канализационно-очистных сооружения, шесть канализационно-насосных станций. На подготовку к зиме 2017-2018 годов было выделено 73 млн рублей из областного бюджета, 17 млн – из местного. За счет этого заменили часть водогрейных котлов, провели необходимые ремонты котельного и вспомогательного оборудования в трех котельных, отремонтировали два участка теплосетей.

Эти работы, как отметил Николай Дружинин, позволили пройти отопительный сезон в рабочем штатном режиме. На сетях теплоснабжения был один порыв (ранее в зимний период – 16).

– Работы с сетями очень много, этим и будем заниматься при подготовке к новому отопительному сезону. В городе 36 км тепловых сетей в двухтрубном исполнении, 48 км водопроводных, 42 км – канализационных. Всего предусмотрено на ремонты 88,7 млн рублей: 3,5 млн выделил местный бюджет, 53,8 млн – средства ресурсоснабжающей компании, – рассказал Николай Дружинин.

Как сообщил председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов, Вихоревскому муниципалитету на замену котла №5 котельной «Водогрейная», изношенных участков инженерных сетей выделено из областного бюджета 31,4 млн рублей.

Кроме того, на подготовку ТЭЦ Байкальска – это еще одна точка постоянного контроля регионального правительства – запланировано 50 млн рублей, также 86 млн рублей на выполнение проектно-сметной документации по реконструкции системы теплоснабжения.

Всего в 2018 году по подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» объем средств областного бюджета составляет 905 млн рублей. Со всеми муниципалитетами – участниками программы заключены соглашения (всего 87 МО). Сейчас проводятся конкурсные процедуры, заключаются муниципальные контракты.