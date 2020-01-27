В Заларях обнаружили нехватку угля

Заларинский район, 28.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Прокуратура выявила недостаточный запас угля для отопления в Заларях.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, ресурсоснабжающей организацией ООО «СибТеплоСервис» не был обеспечен неснижаемый нормативный запас топлива (угля) на котельных поселка.

Кроме того, в нарушение федерального законодательства администрацией Заларинского муниципального образования не принимались меры по организации обеспечения теплоснабжения потребителей при неисполнении ООО «СибТеплоСервис» своих обязательств, что создало угрозу теплоснабжению жилых домов и объектов социального назначения.

Для устранения выявленных нарушений прокурор района в Заларинский районный суд предъявил иск к ресурсоснабжающей организации и администрации Заларинского района об обязании обеспечить нормативный неснижаемый запас топлива на теплоисточниках. Исковые требования прокурора рассмотрены и удовлетворены, судебное решение обращено к немедленному исполнению.