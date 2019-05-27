В Зиминском районе участники акции «Чистая страна» вывезли 12 кубометров мусора

Зиминский район, 28.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Зиминском районе проведена акция «Чистый лес – территория без огня» в рамках партийного проекта «Чистая страна».

В ней приняли участие администрация Зиминского района, Зиминское районное местное отделение партии «Единая Россия», Зиминская межрайонная прокуратура, Зиминское лесничество, пожарно-спасательная часть № 15, рабочие РЦ «Сосновая горка». Волонтеры вычистили лесополосу между «Сосновой горкой» и рекой Зимой, сообщает пресс-служба реготделения партии.

Цель акции – профилактика возгораний, усиление мер по защите деревень и сел, находящихся в лесной зоне, от угрозы пожара, поддержание чистой и безопасной экологической среды.

Акция проходит не первый год, но ее локация каждый раз меняется. Полоса соснового бора, протянувшаяся от самарского моста до Полковниковой заимки, выбрана неслучайно: место это живописное, притягательное в плане отдыха. Как результат – на высоком берегу Зимы встречались целые «поляны» с окурками, стеклянными и пластиковыми бутылками, прочей тарой и упаковкой. В одном месте – сети, носки и ампулы.

В общем, волонтерам было чем заняться. Четверо добровольцев – Ефим Соловьев, Павел Новиков, Анна Виноградова и Татьяна Тютнева – спустились с крутого берега к самому урезу воды, потому что именно там и были основные залежи мусора.

Заместитель начальника ПСЧ № 15 Павел Новиков во главе шестерых своих подчиненных впервые участвовал в акции: «Этим мы хотим показать людям, что всегда найдется время не только на исполнение служебных обязанностей, но и на такие дела. Мы живем в городе и районе, и неравнодушны к тому, в каком состоянии эти места».

Главный специалист комитета по ЖКХ и строительству администрации Зиминского района Ирина Филимонова оценила результаты акции на отлично:

– Мы загрузили четыре машины мусора – это порядка 12 кубометров. Здесь не только отходы бытового происхождения, но и валежник.

А 24 мая в Зиминском районе проводят еще одну акцию. Она приурочена к Всероссийскому дню посадки леса. В ней примут участие лесники, работники администрации, Зиминское районное местное отделение ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» при участии волонтеров. Деревья будут сажать на пустошах в районе деревни Кустовой.