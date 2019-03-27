Иркутск, 27.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Вывоз мусора в Иркутске находится на особом контроле администрации города.

Об этом сообщил вице-мэр Виктор Ешеев на оперативном совещании, где подвели итоги работы по новой системе обращения с твердыми коммунальными отходами за первый квартал текущего года, пишет пресс-служба администрации Иркутска.

Участие в заседании приняли прокурор города Иркутска Дмитрий Прушинский, заместитель мэра – председатель комитета городского обустройства Елена Федорова, заместители мэра – председатели комитетов по управлению округами, представители министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, а также управляющие компании и субподрядчики.

На встрече рассмотрели вопрос взаимодействия муниципалитета, регионального оператора ООО «РТ-НЭО Иркутск» и других участников процесса.

– Переход на новую систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами для Иркутска был достаточно уверенным, но, несмотря на это, у нас есть ряд замечаний по качеству предоставления услуг региональным оператором в округах города. Мы все заинтересованы в том, чтобы система работала без сбоев, поэтому сейчас важна стабилизация ситуации с вывозом мусора на территории всего города, – подчеркнул Виктор Ешеев. – Региональному оператору необходимо организовать логистику, опираясь, прежде всего, на обращения жителей. Кроме того, для дополнительного контроля со стороны администрации прошу предоставить откорректированный график транспортирования твердых коммунальных отходов с учетом всех контейнерных площадок.

Кроме того, вице-мэр дал поручение проработать механизм административного регулирования в части наложения штрафных санкций на регоператора в случае недобросовестного исполнения своих обязанностей, а также в связи с нарушением правил благоустройства территории Иркутска.

В свою очередь, учредитель компании ООО «РТ-НЭО Иркутск» Артем Мищенко отметил, что для стабилизации работы и повышения качества коммунальной услуги предприятие закупило около 10 единиц спецтехники за счет собственных средств. Машины приступят к работе в ближайшее время.

Напомним, что в Иркутске работает «горячая линия» по новой системе обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Звонки принимает региональный оператор ООО «РТ-НЭО Иркутск»» по номеру 8 (3952) 43-44-11.