Власти Иркутской области предлагают создать единый расчётно-кассовый центр в сфере ЖКХ

Иркутская область, 3.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области обсуждают создание единого регионального расчётно-кассового центра (РКЦ) в сфере ЖКХ. Об этом сообщает пресс-служба регправительства.

Руководитель аппарата губернатора и правительства Иркутской области Дмитрий Чернышов поручил главе региональной службы государственного жилищного надзора Александру Проценко создать рабочую группу для проработки этого вопроса.

РКЦ обеспечит организацию деятельности по обработке данных коммерческого учёта электроэнергии и коммунальных услуг и обеспечению взаиморасчётов потребителей с энергосбытовыми организациями и предприятиями ЖКХ.

Предполагается, что единый расчётно-кассовый центр будет создан с участием регионального правительства, энергоснабжающих организаций, управляющих компаний, банков и других заинтересованных сторон.

Дмитрий Чернышов также отметил, что участники организации будущего биллингового процесса, а это представители крупной энергетики, банков, объединения управляющих компаний на территории области, сообщили о своей готовности в целях формирования прозрачности финансовых отношений работать над созданием единого РКЦ.