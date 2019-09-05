ТЕМЫ
Архив
< Сентябрь 2019 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Сегодня
ЖКХ
06.09.2019

Власти Иркутской области уверяют, что регион готов к прохождению отопительного сезона

Иркутская область, 6.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Готовность жилого фонда к отопительному сезону в Иркутской области составляет 90%. Готовность котельных – 88-90%.

Об этом 5 сентября на селекторном совещании «О готовности муниципальных образований к отопительному сезону» в Законодательном собрании Иркутской области под председательством Сергея Сокола сообщил заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Евгений Ветров.

– Запас жидкого топлива полностью сформирован и превысил 100%. По твердому топливу запас около 70%, но за эту неделю планируем сформировать его окончательно, – отметил он.

На совещании о ситуации с подготовкой к зиме отчитались наиболее проблемные территории, в том числе Вихоревка и Байкальск.

– Подготовка к отопительному сезону идет в плановом порядке, до 15 сентября время еще есть, осваиваем те 30 млн, которые выделила область, – отметил глава Вихоревки Николай Дружинин. – Риски, которые у нас в ноябре-декабре возникали по холодной воде, отработали, изоляцию около трех километров произвели, проблемную трубу закопали на четыре метра под землю, то есть на глубину промерзания. Эти проблемы у нас в этом году возникать не будут.

Он сообщил, что в этом году планируется еще поменять километр теплосетей и около 400 метров труб с холодной водой.

– Жилищный фонд, котельные, тепловые сети готовы к зиме на 85%, водопроводные и канализационные сети – почти на 90%, – отметил глава города. – Угля завезена тысяча тонн, к концу ноября планируется увеличить этот показатель до 2,5-3 тысяч тонн, чтобы обеспечить неснижаемый запас на котельной «Водогрейная».

– В целом мы готовы лучше, чем в прошлом году, и рисков по отопительному сезону не видим, – резюмировал он.

Депутат Законодательного собрания Тимур Сагдеев поинтересовался у мэра, достаточно ли на все необходимое средств поддержки выделено из областного бюджета.

– Имеющихся средств на ремонт всех проблемных сетей недостаточно, но если нам выделят больше, мы их физически не освоим, – пояснил Николай Дружинин.

– За последние годы мы вложили огромные средства, решили почти все проблемы на теплоисточнике и двух блочных модулях Вихоревки, – отметил Евгений Ветров. – Сейчас остается вопрос сетевого хозяйства. В этом году часть необходимых средств выделена, в прошлом году были направлены материалы из аварийно-технического запаса. С 1 мая на территории Вихоревки появился концессионер, теперь он будет заниматься привлечением средств. Думаю, вскоре будет сформирован пятилетний план по приведению сетевого хозяйства города в нормативное состояние. Мы проблем здесь не видим.

Подготовка Байкальска к зиме в этом году осложнилась последствиями летнего паводка.

– Первоначальный план подготовки к отопительному сезону исполнен на 80%, в том числе использованы выделенные нам 50 млн рублей из областного бюджета, – сообщил глава города Василий Темгеневский. – Но паводок 29 июля принес нам дополнительные проблемы.

Он сообщил, что сейчас заключен контракт в режиме ЧС на выполнение мероприятий по закреплению коммунальных сетей на 16,5 млн рублей.

– Мы выполняем комплекс работ по закреплению труб теплоснабжения, которые находятся в русле реки Солзан на обрушенном мосту, – отметил мэр города. – Эти работы мы доделаем до конца.

– До конца сентября мы планируем завершить работу по переносу трубопроводов теплоснабжения, канализования и резерва водоснабжения на галерею, которую мы будем сейчас обустраивать, – сообщил Василий Темгеневский. – И в конце сентября, надеюсь, нам температурный режим позволит переключиться на более надежную схему теплоснабжения Байкальска. Тепловые сети тоже пострадали при паводке, но в основном работы предприятиями коммунальной сферы выполнены, вода из трубопроводов и тепловых камер откачана.

Глава города отметил, что «жители Байкальска и юрлица не ощутят проблем, которые дополнительно принес паводок», и в отопительный период город войдет в нормальном режиме. Он также сообщил, что к 12 сентября планируется завершить подготовку одного из теплоагрегатов. Всего к отопительному сезону будет готово три теплоагрегата – котлы номер семь, девять и 11. В отопительный период город будет входить на котле №7.

– Угля лежит 3,5 тысячи тонн – этого нам достаточно, чтобы вступить в отопительный период, – сообщил мэр. – 12 сентября отгрузят еще три тысячи тонн. Примерно потребление угля в сентябре составит около 4 тысяч тонн, в последующие месяцы – 7-8 тысяч тонн в зависимости от температурного режима. Но нам требуется помощь правительства Иркутской области и Законодательного собрания для финансирования тех обязательств, которые нам пришлось на себя взять для ликвидации последствий паводка.

– Мы видим, что вам своими силами удалось справиться с паводками, все, что нужно, восстанавливается, – прокомментировал Сергей Сокол. – Со своей стороны мы окажем вам поддержку – я знаю, что есть договоренности в правительстве области, что вам выделят финансирование. Вам не придется ходить по судам и отбиваться от долгов.

– Василий Темгеневский к нам обратился оперативно за предоставлением субсидий на устройство фермы на переходе через реку Солзан. Сейчас субсидия предоставлена и до 1 октября эти работы планируют завершить, – уверил всех Евгений Ветров.

Также замминистра рассказал о том, как идет подготовка к зиме на территориях, попавших в этом году в зону наводнения. По его словам, им выделено дополнительно из областного бюджета по программе модернизации объектов коммунальной инфраструктуры 320, 6 млн рублей.

– Из них Тулун получил 224 млн рублей, сейчас там все объекты закантрактованы, ведутся работы на водозаборных сооружениях, на трех котельных, двух канализационных станциях, – рассказал Евгений Ветров. – Большой объем работ по сетевому хозяйству – перекладке сетей, восстановлению тепловой изоляции.

Он отметил, что общий объем работ будет завершен к 1 декабря, но это никак не повлияет на начало отопительного сезона.

– Нижнеудинск по двум областным программам получил 62 млн рублей и 36 млн рублей, – сообщил замминистра. – Также им из аварийно-технического запаса выделили трубу для строительства канализационно-напорного трубопровода до очистных сооружений протяженностью 2,8 км. Ведется работа на трех участках подтопленных теплотрасс, на водозаборе. К 1 ноября планируется запустить два водозабора по постоянной схеме. С учетом того, что в течение трех лет шли работы по строительству нового водозабора, где до 1 октября планируется закончить монтаж фильтровальной станции, проблема с водоснабжением Нижнеудинска и района будет локально решена. Глобально будем решать ее позднее в рамках федеральной программы путем строительства нового водозабора на другой стороне реки.

Он также сообщил, что Тулунский район получил дополнительно 9,5 млн рублей.

– В первую очередь они направлены на приобретение блочно-модульных котельных и в пострадавшие соцобъекты, – пояснил Евгений Ветров. – Также небольшие суммы выделены отдельным поселениям Тулунскго района. Дополнительные средства получил и Чунский район. В поселке Октябрьский Чунского района с учетом их проблем будет организован подвоз воды.

Вопрос подготовки к зиме планировалось обсудить на правительственном часе в рамках сессии Законодательного собрания 18 сентября. Однако по итогам совещания Сергей Сокол пришел к выводу, что сейчас нет смысла повторно обсуждать эту тему. Парламентский час решено перенести на период холодов, когда «вылезут проблемы».

Тэги:
 
Другие новости раздела «ЖКХ»:
Власти Иркутской области уверяют, что регион готов к прохождению отопительного сезона06.09.2019
2019-09-06-05-02-44
Иркутская область, 6.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Готовность жилого фонда к отопительному сезону в Иркутской области составляет 90%. Готовность котельных – 88-90%.
Мамско-Чуйский район накануне отопительного сезона находится в критическом состоянии05.09.2019
2019-09-05-06-05-55
Мамско-Чуйский район, 5.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Мамско-Чуйском районе накануне начала отопительного сезона сложилась критическая ситуация.
В Черемхово выберут подрядчика для укрепления берегов Черемшанки05.09.2019
Черемхово, 5.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В городе Черемхово выбирают фирму-подрядчика для укрепления берегов реки Черемшанки и ее притоков, сообщает RosTender.info.
Фирму, которая контролировала ангарскую «Звезду», оштрафовали на 50 тысяч рублей04.09.2019
Ангарск, 4.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Фирму, которая контролировала ангарскую «Звезду», оштрафовали на 50 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.
В Свирске открылся сквер «Голливуд»04.09.2019
2019-09-04-05-01-20
Свирск, 4.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Свирске открылся сквер «Голливуд». Проект благоустройства реализовали в рамках партийного проекта «Единой России» «Городская среда» с участием управляющей компании.
СМИ: шаровая молния оставила без света часть Боханского района03.09.2019
2019-09-03-04-33-43
Боханский район, 3.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Шаровая молния вывела из строя электрическую подстанцию в райцентре Боханского района. Без электричества остались четыре тысячи человек, предполагаемое время устранения аварии – 20:00, сообщают «Вести Иркутск» со ссылкой на ИЭСК.
Владимир Путин в ходе визита в Приангарье заявил о медленном решении проблем ремонта жилья, пострадавшего от наводнения02.09.2019
Иркутская область, 2.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Более 2 тысяч сертификатов на приобретение нового жилья получили пострадавшие от наводнения в Иркутской области.
Виталий Мутко: работа оценочных комиссий в Иркутской области должна быть завершена к 13 сентября02.09.2019
Тулун, 2.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Работа оценочных комиссий в пострадавших при паводках муниципалитетах Иркутской области должна быть завершена до 13 сентября.
Пострадавших от наводнения жителей Иркутской области на полгода освободили от оплаты за электроэнергию31.08.2019
Иркутская область, 31.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области пострадавшие от наводнения жители вторую половину 2019 года будут освобождены от оплаты за электроэнергию. Об этом заявил губернатор Сергей Левченко на заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка под руководством вице-премьера Виталия Мутко.
Все образовательные учреждения Братска готовы к новому учебному году 31.08.2019
Братск, 31.08.19 (ИА «Телеинформ»), - На ремонт школ и детсадов в Братске в этом году направлено более 100 млн рублей. После завершения работ все образовательные учреждения приняты комиссией без замечаний.
Между Шелеховом и Чистыми Ключами отремонтировали более восьми километров водопровода30.08.2019
2019-08-30-09-39-27
Шелеховский район, 30.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Шелеховском районе капитально отремонтировали более восьми километров магистрального водопровода Шелехов-Чистые Ключи с привлечением средств областного бюджета, а также котельную.
В Тофаларии устанавливают первые дамбы для защиты от паводков29.08.2019
Нижнеудинский район, 29.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Первые дамбы для защиты населения от подтоплений устанавливают в пострадавшем от наводнения в поселке Алыгджер Нижнеудинского района.
В общежитиях ИГУ завершается плановый ремонт29.08.2019
Иркутск, 29.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Завершается плановый ремонт в общежитиях Иркутского государственного университета. Специалисты обещают закончить работы и полностью передать жилье студентам в сентябре, сообщает пресс-служба вуза.
Группа предпринимателей Приангарья судится с МинЖКХ из-за тарифов на вывоз мусора29.08.2019
2019-08-29-03-50-37
Иркутская область, 29.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутский областной суд подан коллективный иск от группы бизнесменов Приангарья, обращенный к МинЖКХ региона. Предприниматели оспаривают завышенные, по их мнению, нормативы накопления мусора, платежи по вывозу которого выросли в разы, сообщает РБК.
В Октябрьском округе Иркутска до конца года должны откапиталить 23 дома29.08.2019
-23-
Иркутск, 29.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В 2019 году выборочный капитальный ремонт будет выполнен в 23 домах Октябрьского округа Иркутска на общую сумму 45,6 млн рублей. Там проводятся ремонт кровли, утепление торцов, ремонт межпанельных швов, капитальный ремонт элеваторного узла, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
Мемориал Славы в Братске начнут ремонтировать в сентябре28.08.2019
2019-08-28-04-33-28
Братск, 28.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Реконструкция Мемориала Славы в Братске начнется в сентябре. Выборочный капитальный ремонт завершится в 2020 году к 75-летию Победы.
На берегоукрепление в Листвянке будут повторно искать подрядчика26.08.2019
Иркутский район, 26.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Правительство Иркутской области планирует провести новый аукцион на берегоукрепление в посёлке Листвянка Иркутского района. Об этом со ссылкой на губернатора региона Сергея Левченко сообщает ИА «Ирсити».
На въезде в Братск отреставрировали стелу26.08.2019
2019-08-26-09-30-05
Братск, 26.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Стелу «Братск», расположенную на въезде в город у кольцевого перекрестка жилого района Порожский, отремонтировали в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба местной мэрии.
В подтопленных во время наводнения в Иркутской области домах до сих пор стоит вода26.08.2019
Иркутская область, 26.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Вода по-прежнему стоит в подвалах домов, затопленных во время наводнения в Иркутской области. Это осложняет проведение ремонтных работ, сообщает пресс-служба губернатора.
4000 квадратных метров Сквера любви газонной травой засеяли тайшетские партийцы26.08.2019
Тайшет, 26.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Члены Тайшетского отделения «Единой России» внесли свой вклад в благоустройство Сквера любви, реализуемое в рамках партпроекта «Городская среда». Об этом сообщает пресс-служба реготделения партии.
Парк Парижской коммуны в Иркутске за 9,7 млн рублей благоустроит компания «АрмСтройИндустрия»26.08.2019
Иркутск, 26.08.19 (ИА «Телеинформ»), - На сайте госзакупок размещена информация об итогах электронного аукциона по выбору подрядчика для благоустройства парка имени Парижской Коммуны в Иркутске. Победителем торгов признана иркутская компания «АрмСтройИндустрия».
В домах на ангарской станции Суховская с апреля нет горячей воды26.08.2019
2019-08-26-03-01-11
Ангарск, 26.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В жилых домах станции Суховская в Ангарске с апреля 2019 года нет горячего водоснабжения и тепла. Восстановить их обещают к 1 сентября 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
В пяти образовательных учреждениях в пострадавших от паводка территориях Приангарья завершены восстановительные работы26.08.2019
Иркутская область, 26.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В пяти образовательных учреждениях в пострадавших от паводка территориях Иркутской области завершены восстановительные работы.
Владимир Якушев: капремонт в домах, пострадавших от наводнения в Иркутской области, может быть проведен в два этапа25.08.2019
Иркутская область, 25.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Капитальный ремонт в домах, пострадавших от наводнения в Иркутской области, может быть проведен в два этапа – осенью этого года и весной следующего.
Сквер дружбы Иркутска и Пфорцхайма появится в столице Приангарья24.08.2019
Иркутск, 24.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В областном центре презентовали проект благоустройства сквера дружбы Иркутска и Пфорцхайма на пересечении улиц Степана Разина и Чкалова. Центральное место будет отведено скульптуре известного немецкого мастера Рене Дантеса. Планируется, что территория будет благоустроена в 2020 году.
Мэрия презентовала проект благоустройства сквера дружбы Иркутска и Пфорцхайма23.08.2019
2019-08-23-08-34-25
Иркутск, 23.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Мэрия презентовала проект благоустройства сквера дружбы Иркутска и Пфорцхайма. Он расположится на пересечении улиц Степана Разина и Чкалова.
На улицах Братска заменят 586 газоразрядных светильников на светодиодные23.08.2019
-586-
Братск, 23.08.19 (ИА «Телеинформ»), - На улицах Братска заменят 586 газоразрядных светильников на светодиодные. Работы закончатся до конца августа. Об этом сообщает пресс-служба братской администрации.
В Иркутске продолжается ремонт здания Дома молодежи23.08.2019
Иркутск, 23.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске по адресу Терешковой, 23 продолжаются работы по ремонту и приспособлению здания бывшего кинотеатра «Чайка» под Дом молодежи.
СПЧ признал формирование тарифа на вывоз мусора в Иркутской области непонятным22.08.2019
Иркутская область, 22.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Экспертам Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) осталась непонятной методика расчёта норматива накопления мусора и формирование тарифа на оказание услуги по его вывозу. Об этом сообщается в докладе СПЧ.
Служба государственного жилищного надзора Иркутской области начала системные проверки управляющих компаний22.08.2019
Иркутская область, 22.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Руководитель службы государственного жилищного надзора Иркутской области Александр Проценко сообщил, что специалисты службы в ходе подготовки к отопительному сезону 2019 -2020 годов начали системные проверки управляющих компаний в Иркутске, Ангарске, Братске, Усть-Илимске.
Общее имущество многоквартирных домов Правобережного округа Иркутска готово к зиме на 80%22.08.2019
-80
Иркутск, 22.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Работы по подготовке общего имущества многоквартирных домов Правобережного округа Иркутска в соответствии с план-графиком выполнены на 80% на общую сумму свыше 9 млн рублей.
В Свирске оценили качество благоустройства дворовых территорий21.08.2019
Свирск, 21.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Свирске представители партии «Единая Россия» и жители домов высоко оценили качество благоустройства дворовых территорий. Во дворах благоустроили тротуарные дорожки, произвели замену дорожного покрытия, оборудовали парковки, установили бордюрный камень, ограждения, новые лавочки, урны, заменили светильники. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения партии.
В центре Иркутска убрали более полусотни штендеров21.08.2019
2019-08-21-07-29-58
Иркутск, 21.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Правобережном округе Иркутска демонтировали более 50 штендеров, или щитовых информационных конструкций. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Иркутск готовится к зиме в штатном режиме20.08.2019
Иркутск, 20.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске подготовка к предстоящему отопительному сезону проходит в штатном режиме, без особых проблем. Ход работ 20 августа обсудили на расширенном штабе в городской администрации под председательством мэра Дмитрия Бердникова.
В Иркутской области на подготовку к зиме потратят 5,7 миллиардов рублей20.08.2019
Иркутская область, 20.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области на подготовку отопительного сезона в этом году запланировано 5,7 млрд рублей из бюджетов всех уровней. Об этом 20 августа на пресс-конференции рассказал замминистра ЖКХ по Иркутской области Евгений Ветров.
Читать все новости раздела «ЖКХ»
Новости ЖКХ
Загрузка...
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА № ФС 77 - 75717, выдано 24.05.2019 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске