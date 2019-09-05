Власти Иркутской области уверяют, что регион готов к прохождению отопительного сезона

Иркутская область, 6.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Готовность жилого фонда к отопительному сезону в Иркутской области составляет 90%. Готовность котельных – 88-90%. Об этом 5 сентября на селекторном совещании «О готовности муниципальных образований к отопительному сезону» в Законодательном собрании Иркутской области под председательством Сергея Сокола сообщил заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Евгений Ветров. – Запас жидкого топлива полностью сформирован и превысил 100%. По твердому топливу запас около 70%, но за эту неделю планируем сформировать его окончательно, – отметил он. На совещании о ситуации с подготовкой к зиме отчитались наиболее проблемные территории, в том числе Вихоревка и Байкальск. – Подготовка к отопительному сезону идет в плановом порядке, до 15 сентября время еще есть, осваиваем те 30 млн, которые выделила область, – отметил глава Вихоревки Николай Дружинин. – Риски, которые у нас в ноябре-декабре возникали по холодной воде, отработали, изоляцию около трех километров произвели, проблемную трубу закопали на четыре метра под землю, то есть на глубину промерзания. Эти проблемы у нас в этом году возникать не будут. Он сообщил, что в этом году планируется еще поменять километр теплосетей и около 400 метров труб с холодной водой. – Жилищный фонд, котельные, тепловые сети готовы к зиме на 85%, водопроводные и канализационные сети – почти на 90%, – отметил глава города. – Угля завезена тысяча тонн, к концу ноября планируется увеличить этот показатель до 2,5-3 тысяч тонн, чтобы обеспечить неснижаемый запас на котельной «Водогрейная». – В целом мы готовы лучше, чем в прошлом году, и рисков по отопительному сезону не видим, – резюмировал он. Депутат Законодательного собрания Тимур Сагдеев поинтересовался у мэра, достаточно ли на все необходимое средств поддержки выделено из областного бюджета. – Имеющихся средств на ремонт всех проблемных сетей недостаточно, но если нам выделят больше, мы их физически не освоим, – пояснил Николай Дружинин. – За последние годы мы вложили огромные средства, решили почти все проблемы на теплоисточнике и двух блочных модулях Вихоревки, – отметил Евгений Ветров. – Сейчас остается вопрос сетевого хозяйства. В этом году часть необходимых средств выделена, в прошлом году были направлены материалы из аварийно-технического запаса. С 1 мая на территории Вихоревки появился концессионер, теперь он будет заниматься привлечением средств. Думаю, вскоре будет сформирован пятилетний план по приведению сетевого хозяйства города в нормативное состояние. Мы проблем здесь не видим. Подготовка Байкальска к зиме в этом году осложнилась последствиями летнего паводка. – Первоначальный план подготовки к отопительному сезону исполнен на 80%, в том числе использованы выделенные нам 50 млн рублей из областного бюджета, – сообщил глава города Василий Темгеневский. – Но паводок 29 июля принес нам дополнительные проблемы. Он сообщил, что сейчас заключен контракт в режиме ЧС на выполнение мероприятий по закреплению коммунальных сетей на 16,5 млн рублей. – Мы выполняем комплекс работ по закреплению труб теплоснабжения, которые находятся в русле реки Солзан на обрушенном мосту, – отметил мэр города. – Эти работы мы доделаем до конца. – До конца сентября мы планируем завершить работу по переносу трубопроводов теплоснабжения, канализования и резерва водоснабжения на галерею, которую мы будем сейчас обустраивать, – сообщил Василий Темгеневский. – И в конце сентября, надеюсь, нам температурный режим позволит переключиться на более надежную схему теплоснабжения Байкальска. Тепловые сети тоже пострадали при паводке, но в основном работы предприятиями коммунальной сферы выполнены, вода из трубопроводов и тепловых камер откачана. Глава города отметил, что «жители Байкальска и юрлица не ощутят проблем, которые дополнительно принес паводок», и в отопительный период город войдет в нормальном режиме. Он также сообщил, что к 12 сентября планируется завершить подготовку одного из теплоагрегатов. Всего к отопительному сезону будет готово три теплоагрегата – котлы номер семь, девять и 11. В отопительный период город будет входить на котле №7. – Угля лежит 3,5 тысячи тонн – этого нам достаточно, чтобы вступить в отопительный период, – сообщил мэр. – 12 сентября отгрузят еще три тысячи тонн. Примерно потребление угля в сентябре составит около 4 тысяч тонн, в последующие месяцы – 7-8 тысяч тонн в зависимости от температурного режима. Но нам требуется помощь правительства Иркутской области и Законодательного собрания для финансирования тех обязательств, которые нам пришлось на себя взять для ликвидации последствий паводка. – Мы видим, что вам своими силами удалось справиться с паводками, все, что нужно, восстанавливается, – прокомментировал Сергей Сокол. – Со своей стороны мы окажем вам поддержку – я знаю, что есть договоренности в правительстве области, что вам выделят финансирование. Вам не придется ходить по судам и отбиваться от долгов. – Василий Темгеневский к нам обратился оперативно за предоставлением субсидий на устройство фермы на переходе через реку Солзан. Сейчас субсидия предоставлена и до 1 октября эти работы планируют завершить, – уверил всех Евгений Ветров. Также замминистра рассказал о том, как идет подготовка к зиме на территориях, попавших в этом году в зону наводнения. По его словам, им выделено дополнительно из областного бюджета по программе модернизации объектов коммунальной инфраструктуры 320, 6 млн рублей. – Из них Тулун получил 224 млн рублей, сейчас там все объекты закантрактованы, ведутся работы на водозаборных сооружениях, на трех котельных, двух канализационных станциях, – рассказал Евгений Ветров. – Большой объем работ по сетевому хозяйству – перекладке сетей, восстановлению тепловой изоляции. Он отметил, что общий объем работ будет завершен к 1 декабря, но это никак не повлияет на начало отопительного сезона. – Нижнеудинск по двум областным программам получил 62 млн рублей и 36 млн рублей, – сообщил замминистра. – Также им из аварийно-технического запаса выделили трубу для строительства канализационно-напорного трубопровода до очистных сооружений протяженностью 2,8 км. Ведется работа на трех участках подтопленных теплотрасс, на водозаборе. К 1 ноября планируется запустить два водозабора по постоянной схеме. С учетом того, что в течение трех лет шли работы по строительству нового водозабора, где до 1 октября планируется закончить монтаж фильтровальной станции, проблема с водоснабжением Нижнеудинска и района будет локально решена. Глобально будем решать ее позднее в рамках федеральной программы путем строительства нового водозабора на другой стороне реки. Он также сообщил, что Тулунский район получил дополнительно 9,5 млн рублей. – В первую очередь они направлены на приобретение блочно-модульных котельных и в пострадавшие соцобъекты, – пояснил Евгений Ветров. – Также небольшие суммы выделены отдельным поселениям Тулунскго района. Дополнительные средства получил и Чунский район. В поселке Октябрьский Чунского района с учетом их проблем будет организован подвоз воды. Вопрос подготовки к зиме планировалось обсудить на правительственном часе в рамках сессии Законодательного собрания 18 сентября. Однако по итогам совещания Сергей Сокол пришел к выводу, что сейчас нет смысла повторно обсуждать эту тему. Парламентский час решено перенести на период холодов, когда «вылезут проблемы». Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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