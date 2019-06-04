Во Втором Иркутске дождь затопил 30 квартир в доме из-за неоконченного ремонта крыши

Иркутск, 5.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В четырехэтажном доме по улице Сибирских Партизан в Иркутске 3 июня 30 квартир верхних этажей затопило дождем из-за неоконченного ремонта крыши. Ущерб, нанесенный жильцам, будет полностью возмещен генеральным подрядчиком, сообщает пресс-служба губернатора.

Председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов 4 июня провел совещание с руководителями Фонда капитального ремонта многоквартирных домов региона, на котором потребовал от них держать на постоянном контроле устранение ситуации.

– За такие вещи подрядчики обязаны нести полную ответственность! Жители не должны терпеть убытки от плохо организованной работы строителей, – подчеркнул Руслан Болотов.

Как объяснил генеральный директор Фонда Константин Рассолов, субподрядчик, вскрыв крышу, прекратил на объекте всякую работу, фактически бросив объект.

– Мы оценили ситуацию как критическую. Связались с генподрядчиком, который работает на этом доме. Потребовали немедленно восстановить процесс ремонта, – ответил Константин Рассолов.

По его словам, подрядчик должен уже сегодня завести на объект рабочих, доставить оборудование и материалы.