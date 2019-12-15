|ЖКХ
|16.12.2019
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Восстановлено теплоснабжение в селе Никольск Иркутского района
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Иркутский район, 16.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В селе Никольск Иркутского района, где рано утром 15 декабря из-за аварии на теплосетях без отопления остались три двухэтажных жилых дома и три социально значимых объекта, завершены аварийно-восстановительные работы.
К полуночи 16 декабря котельная была запущена и работает в полную силу, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области со ссылкой на администрацию населенного пункта. По жилому сектору, попавшему под отключение теплоснабжения, сотрудники местного гарнизона пожарной охраны и администрации провели подомовые обходы и проинструктировали людей по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности. В течение дня квартиры жильцов обогревались с помощью электричества.
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