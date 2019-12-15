Восстановлено теплоснабжение в селе Никольск Иркутского района

Иркутский район, 16.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В селе Никольск Иркутского района, где рано утром 15 декабря из-за аварии на теплосетях без отопления остались три двухэтажных жилых дома и три социально значимых объекта, завершены аварийно-восстановительные работы.

К полуночи 16 декабря котельная была запущена и работает в полную силу, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области со ссылкой на администрацию населенного пункта. По жилому сектору, попавшему под отключение теплоснабжения, сотрудники местного гарнизона пожарной охраны и администрации провели подомовые обходы и проинструктировали людей по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности. В течение дня квартиры жильцов обогревались с помощью электричества.

КООРДИНАТЫ:

Сообщить о проблемах с отоплением можно в единую дежурно-диспетчерскую службу Иркутского района: 8 (3952) 717-112.

Единый номер вызова служб экстренного реагирования: 112.

Телефон доверия ГУ МЧС по Иркутской области работает круглосуточно: 8 (3952) 399-999.

Номер телефона пожарной охраны: 101.