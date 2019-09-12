Заксобранию Приангарья предлагают поддержать инициативу Хабаровского края о расселении домов, ставших аварийными из-за ЧС

Иркутская область, 12.09.19 (ИА «Телеинформ»), - На заседании комитета по собственности и экономической политике Законодательного собрания Иркутской области 12 сентября рассмотрели инициативу Законодательной думы Хабаровского края о включении в региональные программы расселения аварийного жилфонда домов, признанных таковыми из-за стихийных бедствий.

Как было озвучено на заседании, в настоящее время в региональные адресные программы по расселению аварийного жилфонда включаются дома, признанные в установленном порядке аварийными по причине физического износа. Дума Хабаровского края обращается к министру строительства и ЖКХ РФ Владимиру Якушеву с предложением включать в эти программы также дома, которые получили повреждения в результате взрывов, пожаров, паводков и прочих опасных природных явлений. Учитывая катастрофические паводки июня-июля 2019 года, для Иркутской области это обращение тоже является актуальным и позволяет привлечь средства Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Представитель Минстроя Иркутской области Наталья Колесникова пояснила, что министерство тоже поддерживает это предложение.

– Даже если не учитывать последнее наводнение, которое произошло в Иркутской области, у нас и без этого в регионе есть такие дома. Их общая площадь составляет около 4700 квадратных метров, – сообщила она.

Вдобавок к этому, напомним, в зону подтопления попали 11 районов Иркутской области – 135 населенных пунктов, 11 тысяч 169 домов, в которых проживали почти 46 тысяч человек.

– Комитет решил внести на рассмотрение Законодательного собрания Иркутской области обращение Законодательной думы Хабаровского края и рекомендовать областному парламенту поддержать это обращение, – подытожил результаты обсуждения председатель комитета по собственности и экономической политике ЗС Николай Труфанов.