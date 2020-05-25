Заявления на обработку деревьев от горностаевой моли принимают в Иркутске

Иркутск, 25.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске проводится обработка деревьев и кустарников от вредителей, в том числе от горностаевой моли.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, специалисты уже обработали около 35% зеленых насаждений на общественных пространствах, в парках и скверах города, вдоль магистральных улиц.

Напомним, обработка деревьев проводится ежедневно при условии хороших погодных условий специалистами МУПЭП «Горзеленхоз». Всего будет обработано более 40 тысяч зеленых насаждений.

КООРДИНАТЫ:

Иркутяне могут подать заявки на обработку деревьев по телефону: 8 (3952) 22-07-42 или по электронной почте МУПЭП «Горзеленхоз»: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript . В обращении необходимо указать точный адрес и место расположения (во дворе, около фасада или торца здания и т.д.).