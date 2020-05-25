|Новости ЖКХ в Иркутской области
|25.05.2020
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Заявления на обработку деревьев от горностаевой моли принимают в Иркутске
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Иркутск, 25.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске проводится обработка деревьев и кустарников от вредителей, в том числе от горностаевой моли.
Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, специалисты уже обработали около 35% зеленых насаждений на общественных пространствах, в парках и скверах города, вдоль магистральных улиц.
Напомним, обработка деревьев проводится ежедневно при условии хороших погодных условий специалистами МУПЭП «Горзеленхоз». Всего будет обработано более 40 тысяч зеленых насаждений.
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