Жители Ленинского района Иркутска 7 февраля обсудят благоустройство скверов

Иркутск, 6.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Жителей Ленинского округа Иркутска приглашают 7 февраля обсудить благоустройство двух общественных пространств на 2021 год по программе «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Жителям округа предложат внести свой вклад в проектирование двух общественных пространств на улице Розы Люксембург – в границах домов №№ 217 и 219, а также №№ 227 и 229. Все предложения жителей станут основой для профессиональных архитекторов и дизайнеров в ходе работы над итоговыми вариантами проектов благоустройства этих территорий, говорят в администрации Иркутска.

– Кроме этого, планируется презентовать проект благоустройства парка «Комсомольский». Выполнение первого этапа уже запланировано на текущий год. Приведение в порядок данного общественного пространства пройдет в рамках реализации программы «Народные инициативы». Ранее жители округа уже обсудили необходимый объем работ, проектировщики учли все пожелания, а в ноябре 2019 года проект благоустройства парка «Комсомольский» стал одним из победителей голосования и вошел в программу 2020 года, – уточнила глава Ленинского округа Татьяна Жичина.

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Сессия начнётся в 18.00 в здании школы №53 по улице Севастопольская, 214.