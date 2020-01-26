Жители Нижнеилимского района пожаловались в прокуратуру на нехватку питьевой воды

Нижнеилимский район, 27.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Прокуратура Нижнеилимского района заставила устранить нарушения закона при обеспечении жителей питьевой водой. В ведомство с жалобой на администрацию Хребтовского городского поселения обратился местный житель.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, установлено, что заявитель совместно со своей матерью-пенсионером проживает в частном доме без центрального водоснабжения. Подвоз воды для их семьи осуществляется в объёме меньшем, чем предусмотрено Правилам холодного водоснабжения, утвержденным постановлением Правительства РФ. По требованиям закона на семью из двух человек на неделю положено 7,5 кубометров воды, а заявитель получал 0,4 кубометра.

– Кроме того, установлено, что добыча подземных вод для обеспечения населения нецентрализованным водоснабжением производится администрацией городского поселения в отсутствие лицензии на недропользование, – сообщили в ведомстве.

Выявленные нарушения явились основанием для внесения прокурором района в адрес главы поселения представления об их устранении. В рамках рассмотрения меры прокурорского реагирования администрацией поселения разработан новый график подвоза воды, начата процедура оформления документов, необходимых для получения соответствующей лицензии. Вопрос устранения выявленных нарушений находится на контроле прокуратуры района.