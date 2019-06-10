Жителям Приангарья вернули почти 5 миллионов рублей переплат за ЖКХ в первом квартале 2019 года

Иркутская область, 11.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Жителям Иркутской области после проверок региональной службы Госжилнадзора в первом квартале 2019 года вернули 4 млн 932 тысячи рублей, необоснованно начисленных жилищными организациями. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как отметили специалисты Госжилнадзора, в первом квартале наибольшее количество обращений граждан поступило по вопросам повышения управляющими организациями (в одностороннем порядке) тарифов за содержание жилого помещения, не исключения управляющими организациями платы за вывоз твердо-бытовых отходов из состава платы за содержание жилого помещения, корректировок платы за отопление согласно фактическим показаниям общедомовых приборов учета за 2018 год.

– Большое количество жалоб поступило от жителей Вихоревки на незаконное начисление платы за отопление ресурсоснабжающей организацией (МУП «ВГТ») за период, когда таковая не обладала статусом теплоснабжающей организации. По итогам проведенных проверок и выданным предписаниям службы предприятие вернуло жителям Вихоревки необоснованно начисленные денежные средства в размере 3 млн 502 тысячи рублей, – пояснили в службе.

Кроме того, возвраты на лицевые счета граждан по предписаниям Госжилнадзора произвели управляющие организации «Уютный дом», «Северное управление ЖКС», «Холдинг-Радужный» в Иркутске, управляющая компания «Уют» в Саянске.

Всего в Госжилнадзор поступило 3184 обращения граждан (из прокуратуры – 760, из правительства Иркутской области – 310, более 200 из различных министерств и ведомств, 269 обращений поступили посредством ГИС ЖКХ). Иркутян и жителей региона волнуют более всего ненадлежащее содержание общего имущества многоквартирных домов (уборки территорий и подъездов, неисправность трубопроводов, неисправность кровли, жалобы по ремонту подъездов); предоставление коммунальных услуг ненадлежащего качества (отопление и горячее водоснабжение); правильность начислений за жилищно-коммунальные услуги, – пояснили сотрудники ведомства.

Напомним, с 1 января 2019 года года плату за вывоз мусора включили в состав платы за коммунальные услуги и стали начислять исходя из норматива потребления на квадратный метр площади жилого помещения и утвержденного тарифа. В связи с этим служба Госжилнадзора ведет мониторинг ситуации с целью выявления и пресечения нарушений по исключению платы по обращению ТКО из платы за содержание жилого помещения. По этому вопросу рассмотрено 126 обращений и проведено 27 проверок.