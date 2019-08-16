«Звезду» оштрафуют на 50 тысяч рублей за ангарские лифты

Ангарск, 15.08.19 (ИА «Телеинформ»), - ООО «Звезда» привлекли к административной ответственности за невыполнение обязательств при замене лифтов в Ангарске. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, в прокуратуру Ангарска поступали многочисленные обращения по вопросу проведения ООО «Звезда» работ по замене лифтового оборудования в многоквартирных домах. В связи с этим ситуация находилась на контроле прокуратуры города до момента введения в эксплуатацию всех 103 лифтов. Установлено, что на поднадзорной территории ООО «Звезда» выполняло обязанности по исполнению договора об оказании услуг и выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Иркутской области (в части замены лифтового оборудования), заключенного с Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области. По результатам прокурорских проверок выявлены факты ненадлежащего исполнения ООО «Звезда» своих обязательств по указанному договору. Так, организацией нарушены сроки исполнения договора, допущено некачественное выполнение работ по замене лифтового оборудования, что повлекло затягивание процесса ввода в эксплуатацию лифтового оборудования после завершения монтажных работ. Установлено, что в нарушение Градостроительного кодекса Российской Федерации и других нормативно-правовых актов в рамках вышеуказанного договора строительный контроль фактически не осуществлялся. Енисейским управлением Ростехнадзора при контрольном осмотре лифтового оборудования после окончания монтажных работ выявлялись многочисленные нарушения, не обеспечивающие его безопасную работу, что влекло невозможность введения лифтов в эксплуатацию. За допущенные нарушения прокуратурой города в отношении ООО «Звезда» вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по части 1 статьи 9.4 КоАП РФ – нарушение обязательных требований в области строительства и применения строительных материалов (изделий). Постановлением заместителя руководителя Енисейского управления Ростехнадзора организация привлечена к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей. После прокурорского вмешательства в эксплуатацию введены все лифты с учетом требований безопасности. Напомним, ООО «Звезда», не имеющее опыта работы в сфере капитального ремонта и замены лифтов, в 2018 году получило контракт от Фонда капитального ремонта МКД Иркутской области на выполнение этих видов работ на сумму около 500 млн рублей. Компания допустила грубейшие нарушения по качеству и срокам установки лифтов. В Ангарске вовремя не были сданы в эксплуатацию все 100 лифтов, подлежавших замене. Несмотря на истечение срока договора 1 декабря 2018 года, до сих пор оборудование в ряде домов Ангарска не имеет официального разрешения на ввод в эксплуатацию. Компания «Звезда» имеет прямую связь с губернатором Сергеем Левченко. Единственным ее собственником является Андрей Ядришников, по совместительству возглавляющий юридический отдел ЗАО «Стальконструкция», принадлежащего семье губернатора. Заместителем генерального директора компании является официальный помощник депутата Заксобрания Иркутской области Андрея Левченко. Сейчас правоохранительные органы расследуют уголовное дело по факту предоставления ООО «Звезда» в министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области заведомо подложных документов, что обеспечило участие компании в предварительном отборе подрядных организаций для выполнения работ по замене лифтового оборудования. Кроме того, расследуется уголовное дело по факту мошенничества, совершенного неустановленными лицами из числа руководителей ООО «Звезда» и ООО «Могилевлифтмаш-Усолье», в результате которого была необоснованно завышена стоимость лифтового оборудования и увеличен гарантийный срок эксплуатации лифтов с 18 месяцев до 5 лет. Выявлен также ряд нарушений, связанных с завышением затрат на пусконаладочные работы, что привело к необоснованному расходованию миллионов рублей из средств Фонда капремонта. Еще одно уголовное дело в отношении ООО «Звезда» связано с ограничением конкуренции путем заключения между участниками тендеров по замене лифтов картельного соглашения, запрещенного в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации. Жители Ангарска и депутаты муниципальной думы неоднократно обращались к губернатору Сергею Левченко с просьбой помочь в решении проблем, возникших по вине ООО «Звезда», затянувшей сроки установки и ввода лифтового оборудования в эксплуатацию, из-за чего люди оказались без лифтов на полгода и более. Однако он заявлял, что в действиях компании не усматривает нарушений. Депутаты Законодательного собрания Иркутской области, представляющие Ангарск – Андрей Левченко, Сергей Бренюк и др. – также стали на сторону подрядчика. Они заблокировали предложение о проведении депутатского расследования по делу «Звезды», настояв на парламентском запросе, итогом которого стало заявление правительства Иркутской области о том, что в действиях подрядчика нарушения не усматриваются. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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